غدا، أولى جلسات محاكمة سائق النقل المتسبب فى وفاة 18 فتاة بالمنوفية

تنظر جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، غدا الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة سائق سيارة النقل المتسبب فى حادث الإقليمى والمعروف إعلاميا بحادث "فتيات العنب"، والذى أسفر عن وفاة 18 فتاة وسائق سيارة الفتيات.

مصرع 19 في حادث بالمنوفية

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية تلقى إخطارًا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، وأسفر الحادث عن مصرع 19 من عاملات اليومية وإصابة آخرين.

القبض على سائق النقل المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية القبض على سائق السيارة النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن مصرع 19 من عاملات اليومية بينهم أطفال وشباب، وإصابة آخرين.

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