الإثنين 07 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الشئون النيابية والقانونية لتقديم التهنئة له بمنصبه الجديد

مجلس الدولة
مجلس الدولة

استقبل  المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة صباح اليوم المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بحضور المستشارين أعضاء المجلس الخاص، والأمين العام لمجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة مجلس الدولة.

مجلس الدولة يشيد بالدور الحيوي لوزير الشئون النيابة 

و رحب رئيس مجلس الدولة بالدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وحرصها على التواصل مع جميع مؤسسات الدولة من خلال ما تمتلكه من خبرات نوعية تحقق المصلحة العامة، وتساهم في إرساء العدالة.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن اعتزازه بمجلس الدولة وقضاته الأجلاء الذي يعد أحد صروح العدالة، لما له من دور مهم في إقرار الحقوق والحريات، وحمايتها تطبيقًا لأحكام الدستور المصري والقانون، وأهميته في ضبط الصياغة التشريعية والدستورية.

وأعرب المستشار أسامة شلبي عن خالص شكره وتقديره له، مُتمنيًا دوام التواصل بين مجلس الدولة ووزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بما يحقق مزيدًا من الرفعة لوطننا الحبيب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الدولة القضاء الإدارى أعضاء المحكمة الإدارية العليا اختصاصات المحكمة الإدارية العليا الشئون النيابية والقانونية

مواد متعلقة

رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس الدستورية العليا لتهنئته بتولي منصبه الجديد

مجلس الوزراء يستعرض خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات.. إطلاق استراتيجية طموحة لتعميق الصناعة.. 1.5 مليار جنيه مخصصات.. تحسن السيولة الدولارية وتخفيف قيود الاستيراد

الأكثر قراءة

ما حكم إقامة حفلات التخرج؟ الإفتاء تحسم الجدل

وسام أبو علي يوجه صدمة جديدة للأهلي

بيان عاجل من السكك الحديدية عن خروج عربة بقطار القاهرة - الإسكندرية عن مسارها بالمنوفية

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين، عيار 21 وصل لهذا المستوى

قانون الإيجار القديم بين تصديق الرئيس أو الرفض، آخر مستجدات الأزمة

ليكيب الفرنسية: الأهلي يبدأ محادثات رسمية لضم ليونيل ميسي

الماكريل المجمد يرتفع 60 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

أوناش السكك الحديدية تصل موقع حادث قطار المنوفية، وتكليف عاجل من وزير النقل

خدمات

المزيد

ارتفاع 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

كيف يكفل القانون حقوق الموظف المفصول من وظيفته؟

الماكريل المجمد يرتفع 60 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

مزايا حساب المرتبات في بنك مصر

المزيد

انفوجراف

تعديلات اشترطتها المقاومة لإتمام صفقة تبادل الأسرى الإسرائيليين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إقامة حفلات التخرج؟ الإفتاء تحسم الجدل

ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟ الإفتاء ترد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 7 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية