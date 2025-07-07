رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الشئون النيابية والقانونية لتقديم التهنئة له بمنصبه الجديد

استقبل المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة صباح اليوم المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بحضور المستشارين أعضاء المجلس الخاص، والأمين العام لمجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة مجلس الدولة.

مجلس الدولة يشيد بالدور الحيوي لوزير الشئون النيابة

و رحب رئيس مجلس الدولة بالدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وحرصها على التواصل مع جميع مؤسسات الدولة من خلال ما تمتلكه من خبرات نوعية تحقق المصلحة العامة، وتساهم في إرساء العدالة.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن اعتزازه بمجلس الدولة وقضاته الأجلاء الذي يعد أحد صروح العدالة، لما له من دور مهم في إقرار الحقوق والحريات، وحمايتها تطبيقًا لأحكام الدستور المصري والقانون، وأهميته في ضبط الصياغة التشريعية والدستورية.

وأعرب المستشار أسامة شلبي عن خالص شكره وتقديره له، مُتمنيًا دوام التواصل بين مجلس الدولة ووزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بما يحقق مزيدًا من الرفعة لوطننا الحبيب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.