القضاء الإداري: حيثيات إلزام نقابة المحامين بصرف الزيادة السنوية لمستحقي المعاش

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثياتها بقبول الدعوى المقامة من محمد حسن خليل محامي بالمعاش، بأحقية المحامى بالمعاش في صرف الزيادة المقررة بنسبة 5 ٪ والفروق المالية، وفق الزيادات المقررة بالجمعية العمومية.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 18069 لسنة 79 قضائية ضد نقيب المحامين.

الجمعية العمومية لنقابة المحامين تقر الزيادة

وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الجمعية العمومية العادية لنقابة المحامين انعقدت بتاريخ 25/ 11 / 2019، وأقرت زيادة المعاشات بالنسبة للمحامين المحالين للمعاش بداية من 2020، وبالتالى وجب على نقابة المحامين صرف هذه الزيادة وفق قرار الجمعية العمومية وما ترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

وقال عبد الحليم علام نقيب المحامين: إن نقابة المحامين بالفعل تقوم بصرف الزيادة المقررة بالجمعية العمومية بواقع 5٪ سنويا ومستمرة فى صرفها، وإن كان هناك أى حالة لم تقم بصرف هذه الزيادة فعليها التقدم للنقابة.

وأضاف أن الشئون القانونية ستقوم بإعداد مذكرة بعد إعلانها بالصيغة التنفيذية لهذا الحكم لبيان ما إذا كانت الزيادة تصرف للمدعى من عدمه، وإن اتضح أن المدعى له أي فروق مالية سيتم صرفها له وفق القانون.

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