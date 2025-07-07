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اقتصاد

الصناعات الغذائية تنظم برنامجا تدريبيا عن التصنيع المرن

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قامت غرفة الصناعات الغذائية  باتحاد الصناعات،  بتنظيم برنامج تدريبي حول " التصنيع المرن والتخلص من الفواقد والهوالك" للمرة الرابعة لمدة 5 ايام، وذلك بالتعاون مع مشروع الحلول الرقمية في النظم الزراعية والغذائية المصرية GPP الممول من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية BMZ".

ويستهدف البرنامج التعرف علي نظام التصنيع المرن - التخلص من الفواقد - أهمية تطبيق النظام وتأثيره علي رفع كفاءة وتحسين استغلال الموارد والتعرف علي أدوات العمل الخاصة بالقضاء علي الفواقد، كما استهدف هذا البرنامج مديري المخازن، مديري الإنتاج،مديري الجودة، مديري الصيانة، مديري الإدارة الهندسية، مديري المكتب الفني والتخطيط، ويأتي هذا التدريب فى سياق مجموعة من التدريبات التى تعمل على تحقيق الاستدامة ورفع كفاءة استخدام الموارد.

غرفة الصناعات الغذائية تطلق العدد الأول من النشرة الاقتصادية

وأطلقت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية  العدد الأول من النشرة الاقتصادية،  ويأتي هذا كخطوة تعكس التزامها بدعم وتنمية قطاع الصناعات الغذائية وتعزيز تنافسيته على المستويين المحلي والدولي.

وتأتي هذه النشرة لتكون مصدرًا موثوقًا للمعلومة الاقتصادية المتخصصة من خلال متابعة وتحليل أبرز المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة، واستعراض تطورات الأسواق العالمية، خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع الغذائية الاستراتيجية. 

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