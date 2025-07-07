أول تحرك من السكك الحديدية بعد خروج عربة قطار عن مسارها بالمنوفية

تعطلت حركة مسير القطارات على خط القاهرة - الإسكندرية بالقرب من بنها بمنطقة عرب الرمل نتيجة خروج بعض عربات من قطار رقم 906 مكيف الإسكندرية - القاهرة عن القضبان.

وقامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإرسال الأوناش للتعامل مع الحادث.

وأوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار رقم 906 (VIP) القادم من الإسكندرية للقاهرة سقط البوجي الخلفي للعربة الثانية من القطار أثناء مسيره ما بين قويسنا وبنها دون وقوع أي إصابات أو وفيات مع توقف حركة القطارات في الاتجاهين وعلى الفور تم الدفع بفرق الطوارئ والأوناش لرفع أثار الحادث وإخلاء الخطوط لتشغيل الحركة في الاتجاهين

خروج عربة بقطار القاهرة الإسكندرية عن مسارها بالمنوفية

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بخروج إحدى عربات قطار (عربة الباور) القاهرة - الإسكندرية عن مسارها بقضبان السكة الحديدية.

وأكد مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ فيتو انه تم إنزال الركاب من عربة القطار، مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.



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