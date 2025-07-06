الهلال السعودي يسعى لتمديد عقد ياسين بونو بعد تألقه في مونديال الأندية

استقر نادي الهلال السعودي، برئاسة فهد بن نافل، على مكافأة الحارس الدولي المغربي ياسين بونو بعد تألقه في كأس العالم للأندية 2025، بالولايات المتحدة الأمريكية.

الهلال السعودي يعمل على تمديد عقد ياسين بونو

كشفت صحيفة «الرياض» السعودية، أن هناك اتجاه داخل مجلس إدارة الهلال السعودي بتمديد تعاقد الحارس ياسين بونو من أجل الحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة.

وأضافت الصحيفة أن نادي الهلال السعودي سيمدد عقد المغربي ياسين بونو حتى صيف عام 2027.

يذكر أن ياسين بونو قاد فريق الهلال السعودي إلى الدور ربع النهائي، من بطولة كأس العالم للأندية 2025، قبل الخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-1.

ونجح الهلال السعودي في إقصاء مانشستر سيتي الإنجليزي من دور ال16 في كأس العالم للأندية، كما تعادل مع ريال مدريد بهدف لكل فريق في دور المجموعات.

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