طعنها وجلس بجوار الجثة، تجديد حبس فكهاني قتل زوجته بالطالبية

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس فكهاني قتل زوجته داخل غرفة نومها في الطالبية بداعي شكه في سلوكها، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تفاصيل واقعة قتل فكهاني لزوجته بالطالبية

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير إدارة البحث الجنائي بالجيزة، إخطارًا من العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع غرب الجيزة، يفيد بالعثور على جثة سيدة خمسينية داخل شقتها السكنية بمنطقة الطالبية.

على الفور، تحركت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة الزوجة مذبوحة داخل غرفة النوم، وغارقة في دمائها، فيما جلس زوجها بجوارها في حالة صدمة.

تبين من الفحص الأولي أن الزوج، البالغ من العمر 55 عاما ويعمل بائع فاكهة، هو مرتكب الجريمة.



سبب ارتكاب الزوج الجريمة

التحريات كشفت أن خلافات متكررة نشبت بين الزوجين مؤخرا، وكان آخرها صباح الخميس، حين اندلع شجار عنيف بينهما داخل الشقة.

في لحظة غضب وشك، توجه الزوج إلى المطبخ، وأحضر سكينا حادا، وسدد طعنة مباشرة في رقبة زوجته، لتسقط قتيلة في الحال.

الجاني لم يهرب، بل ظل بجوار الجثة حتى وصلت الشرطة وألقت القبض عليه.

تحقيقات النيابة في الحادث

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على الجثتين، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

اعترافات المتهم بارتكاب جريمة قتل زوجته

المتهم أقر بجريمته تفصيليا أمام رجال المباحث، زاعما أنه ارتكبها بدافع "الشك في سلوك زوجته"، لكنه لم يقدم أي دليل مادي يؤكد صحة مزاعمه، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم لتشريحها وتحديد السبب الدقيق للوفاة، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة الانتهاء من التحريات النهائية حول ظروف الجريمة ودوافعها.

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