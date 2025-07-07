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رياضة

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية

ريال مدريد،فيتو
ريال مدريد،فيتو

كأس العالم للأندية، ينتظر عشاق الكرة العالمية  مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونجح فريق فلومينينسي البرازيلي في خطف أولى بطاقات العبور إلى الدور نصف النهائي، من بطولة كأس العالم للأندية 2025، عقب تخطيه عقبة الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف.

بينما فاز فريق تشيلسي الإنجليزي على منافسه بالميراس البرازيلي بثنائية مقابل هدف، ليخطف بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.

كما تمكن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في إقصاء بايرن ميونخ الألماني مساء اليوم السبت، بهدفين دون مقابل.

فيما انتصر فريق ريال مدريد الإسباني على بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثية مقابل هدفين، ليخطف بطاقة العبور الأخيرة إلى المربع الذهبي.

 

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025


وتقام مباراة فلومينينسي ضد تشيلسي الإنجليزي يوم الثلاثاء القادم، الموافق الثامن من شهر يوليو الجاري، وبالتحديد في تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «ميتلايف».

بينما تقام مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل، والموافق التاسع من شهر يوليو الجاري، وبالأخص في تمام الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «ميتلايف» أيضًا.



 

 

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