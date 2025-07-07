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رياضة

سبب تأخير النصر السعودي في إعلان تولي جيسوس قيادة الفريق

جيسوس،فيتو
جيسوس،فيتو

كشفت بعض التقارير السعودية سبب تأخير إعلان نادي النصر للتعاقد مع جورجي جيسوس مدرب الهلال السابق؛ لقيادة الفريق فنيًا خلفًا للإيطالي ستيفانو بيولي.

التقارير تؤكد أن جيسوس كان ينتظر حسم موقفه تمامًا بعد تلقيه عرضًا من فلامنجو البرازيلي وآخر من ألميريا الإسباني، وهو ما جعله يؤجل الاتفاق الرسمي مع إدارة النصر.

التأكيدات تشير إلى أن جيسوس سيتولى تدريب النصر في الموسم المقبل، وستنتهي المفاوضات بصورة رسمية في الأسابيع القادم.


ومن المقرر أن يتولى جيسوس مهمة فريق النصر في بطولة كأس السوبر السعودي التي ستقام في الصين، إذ تطير بعثة الفريق السعودي إلى هونج كونج يوم 15 أغسطس.

وأوضحت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية أن إدارة نادي النصر قدمت عرضًا رسميًّا للمدرب البرتغالي جورجي جيسوس لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد، مقابل راتب سنوي يبلغ 7 ملايين يورو، أي ما يعادل نصف ما كان يتقاضاه خلال ولايته الأخيرة مع الهلال.

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