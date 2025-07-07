دوناروما يلجأ لطبيب نفسي بعد تسببه في إصابة موسيالا

دخل جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان، في حالة نفسية سيئة بعد اتهام البعض له بتسببه في إصابة خطيرة للألماني جمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ، خلال مباراة الفريقين بكأس العالم للأندية.

واستغربت صحيفة Tz الألمانية الصادرة من ميونيخ، دفاع تيبو كورتوا حارس ريال مدريد عن زميله الإيطالي، إذ نقلت ردود الفعل المنتقدة، مضيفة: "مع ذلك، هناك أصوات دافعت عن الإيطالي وبينها كورتوا".

الحارس البلجيكي رأى أن "إلقاء اللوم على دوناروما مبالغ فيه"، وتابع: "حراس المرمى يذهبون للكرة والمهاجمون لا يترددون في التصويب علينا مباشرة، إنه مجرد سوء حظ".

موقع إذاعة RMC Sport الفرنسية أفاد بأن دوناروما دخل في حالة نفسية سيئة جدًا بعد المباراة، مضيفة أنه تواصل مع موسيالا عبر رسالة نصية مستفسرًا عن وضعه، كما طلب لقاءً شخصيًا في غرفة ملابس بايرن للاعتذار.

وأشار إلى أن الحارس تواصل مع خواكين فالديز، الطبيب النفسي لناديه الفرنسي، من أجل الخروج من توتره الكبير، بما يمكّنه من استكمال المباراة والبطولة.

الطبيب النفسي، الذي يعتبره الإعلام الفرنسي مقرّبًا جدًا من لويس إنريكي، أكد لدوناروما أنه غير مسؤول عن إصابة موسيالا، وذكّره بأن ذلك جزء من كرة القدم ويحدث للاعبين كثيرين خلال كل المباريات.

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