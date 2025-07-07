موسم ساخن في القلعة الحمراء.. الأهلي ينهي التعاقد مع بن رمضان وتريزيجيه ويانج.. يرفض ضغوط وسام أبو علي.. وصفقات هجوم مرتقبة

لا يزال موسم الانتقالات الصيفية مشتعلًا داخل النادي الأهلي، حيث يشهد النادي تغييرات كبيرة على مستوى اللاعبين سواء بالرحيل أو بالانتقالات الجديدة، مما يزيد من إثارة الحراك داخل القلعة الحمراء.

رحيل اللاعبين عن الأهلي

حتى الآن، رحل عن صفوف النادي الأهلي 7 لاعبين، وهم: علي معلول ، عمرو السولية، أكرم توفيق، حمزة علاء، رامي ربيعة، إضافة إلى انتهاء إعارة اللاعب المغربي يحيى عطية الله، ورحيل عمر الساعي إلى النادي المصري البورسعيدي على سبيل الإعارة لموسم كامل.

الصفقات الجديدة

وفيما يخص الصفقات الجديدة، تعاقد النادي الأهلي مع مجموعة من اللاعبين المميزين لتعزيز صفوفه: التونسي محمد على بن رمضان، محمود حسن تريزيجيه، الذي عاد إلى الفريق بعد فترة احتراف خارجي، والمالي أليو يانج، وعودة محمد شريف، والتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو، وضم محمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب، وانتقال أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا بنظام الإعارة لموسم مع خيار الشراء النهائي، وشراء اللاعب مصطفى العش من نادي زد بشكل نهائي بعد انتهاء فترة الإعارة.

ضغط وتوتر بشأن رحيل وسام أبو علي

فيما يخص اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، فإن إدارة الأهلي ترفض الضغوط الممارَسة من وكيل أعماله في محاولة لإقناعهم بتخفيض المبلغ المطلوب للموافقة على رحيله، فقد حدد النادي مبلغًا قدره 10 مليون دولار كحد أدنى للموافقة على بيعه، وهو الرقم الذي أصر عليه الأهلي دون تراجع.

اللاعب الفلسطيني تلقى عدة عروض خلال الأيام الماضية، من بينها عرض من الريان القطري الذي يعد الأقرب إلى إتمام الصفقة، بالإضافة إلى عروض من الوصل الإماراتي وريد بولز الأمريكي، لكن إدارة الأهلي لا تزال مصرة على أن المبلغ المطلوب هو الرقم النهائي للفتح باب التفاوض.

مفاوضات صعبة مع مصطفى محمد

في سياق آخر، يواجه الأهلي صعوبة كبيرة في مفاوضات التعاقد مع مهاجم المنتخب الوطني مصطفى محمد، الذي يلعب حاليًا في نادي نانت الفرنسي، وتتمثل هذه الصعوبات في المطالب المالية المُبالغ فيها من النادي الفرنسي، بالإضافة إلى تردد اللاعب في العودة إلى الدوري المصري.

ووفقًا لمصادر داخل النادي الأهلي، يبدو أن فرص انتقال مصطفى محمد للأهلي في هذا الصيف ضئيلة للغاية، حيث أن اللاعب يفضل البقاء في أوروبا ويرغب في تجنب الانتقادات التي قد يتعرض لها من جماهير نادي الزمالك في حال انتقاله إلى القلعة الحمراء، كما حدث مع لاعبين سابقين.

أزمة جديدة وتعاقدات محتملة

من جهة أخرى، يواجه النادي الأهلي أزمة هجومية جديدة، حيث يسعى لتعويض رحيل وسام أبو علي المحتمل بتعاقد مع مهاجم قوي، خاصة في ظل العروض التي تلقاها اللاعب الفلسطيني.

في هذا السياق، يبدو أن أسد الحملاوي، مهاجم نادي شلاسيك البولندي، أصبح بعيدًا عن الأهلي، حيث يقترب من الانتقال إلى الدوري الروماني. وكان الأهلي قد وضعه كخيار بديل في حال رحيل وسام أبو علي، لكنه لا يبدو الخيار المثالي.

وفي الوقت نفسه، عادت المفاوضات مع أسامة فيصل لتكون أكثر جدية، حيث أصبح اللاعب المصري أحد البدائل المطروحة لتعويض المهاجم الفلسطيني في حالة رحيله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.