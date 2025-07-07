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ثقافة وفنون

"سينما 30" و"مرسل إلى" يحصدان أفضل عرض بالمهرجان الختامي للفرق المسرحية

حفل المهرجان الختامي
حفل المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية

فاز العرض المسرحي "سينما 30” لفرقة البحيرة المسرحية بالمركز الأول بالمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، وذلك مناصفة مع العرض المسرحي "مرسل إلى" لفرقة السنبلاوين المسرحية، حيث أقيم حفل ختام المهرجان على مسرح السامر مساء أمس الأحد. 

عروض مهرجان الفرق المسرحية 

فيما جاء في المركز الثاني عرض "شارع 19" لمركز الجيزة الثقافي، واحتل المركز الثالث العرض المسرحي "اليد السوداء" لفرقة نوعية بورسعيد. 

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية 

وشهد المهرجان هذا العام مشاركة 26 عرضا مسرحيا ممثلة لمختلف أقاليم مصر، وقد تم اختيار هذه العروض من بين 120 عرضا مسرحيا، تنافست على مستوى 27 محافظة، بمشاركة نحو ثلاثة آلاف فنان مسرحي، في إطار تحقيق العدالة الثقافية، وتعزيز الحراك الفني والإبداعي في ربوع الوطن.
 

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المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية سينما 30 مرسل إلى عروض مهرجان الفرق المسرحية

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