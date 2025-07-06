الأحد 06 يوليو 2025
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حوادث

ضبط سائق نقل بتهمة السير عكس الاتجاه وطمس اللوحات المعدنية بالخليفة

المتهم
المتهم

كشفت أجهزة  وزارة الداخلية ملابسات فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائد سيارة ربع نقل يسير عكس الاتجاه بمنطقة الخليفة فى القاهرة، مع قيامه بطى اللوحات المعدنية الأمامية للهروب من التصوير.

التفاصيل والتحقيقات

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه مقيم بمحافظة الشرقية ولا يحمل رخصة قيادة. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه أثناء سيره تعطلت السيارة، فقام بدفعها عكس الاتجاه لمسافة نحو 50 مترًا، وخلال ذلك لاحظ قيام أحد الأشخاص بتصويره، فطوى اللوحة المعدنية الأمامية لتجنب كشف هويته، ثم أعاد تثبيتها بعد الانتهاء.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق المخالف.

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سير عكس الاتجاه طى اللوحات المعدنية مخالفات مرورية المرور في القاهرة وزارة الداخلية ضبط سائق بدون رخصة

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