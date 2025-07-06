أسعار سبائك الذهب (آخر تحديث)

ننشر أسعار سبائك الذهب من ربع جرام وحتى 10 جرامات فى الأسواق المحلية وفقا لآخر تحديث لها.

أسعار السبائك اليوم الأحد



وسجل سعر السبيكة الربع جرام نحو 1490 جنيها.

وبلغ سعر السبيكة النص جرام ما يقرب من 2815 جنيها.

وسجل سعر السبيكة الجرام دخل السوق نحو 5485 جنيها.

بينما سجلت سعر السبيكة ٢.٥ جرام نحو 13525 جنيها

وسعر السبيكة ٥ جرامات نحو 26920 جنيها

وسعر السبيكة ٨ جرامات حاليا: 43075 جنيها

وسعر السبيكة ١٠جرامات نحو 53820 جنيها

وتعد السبائك من أفضل أنواع الاستثمار المحلي في السنوات الأخيرة، خاصة مع توافرها فى المحلات والأسواق، وقدرتها على حفظ قيمة الأموال ومواجهة التضخم والاستثمار فيها بأموال مقبولة للمواطنين.

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