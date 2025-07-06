الأحد 06 يوليو 2025
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رياضة

تغريم فريق صيني بسبب وضع تعويذات وأسحار للفريق المنافس

الاتحاد الصيني لكرة
الاتحاد الصيني لكرة القدم

عاقب الاتحاد الصيني لكرة القدم، نادي شانجشون شيدو أحد أندية الدرجة الثالثة الصينية بغرامة مالية بسبب وضع "أعمال سحرية" في غرفة ملابس الفريق الضيف.

وقرر الاتحاد الصيني تغريم نادي شانجشون شيدو 30 ألف يوان صيني، ما يعادل 4100 دولار أمريكي، بسبب وضع أعمال سحرية في غرف ملابس فريق شانشي رونجهاي قبل مباراة الفريقين يوم 28 يونيو الماضي.

تغريم ناد صيني بسبب وضع تعاويذ سحرية في غرف ملابس الفريق المنافس
تغريم ناد صيني بسبب وضع تعاويذ سحرية في غرف ملابس الفريق المنافس

بيان الاتحاد الصيني لكرة القدم 

وأوضح الاتحاد الصيني في بيانه سبب الغرامة وهو “وضع بعض من الأعمال السحرية في غرفة ملابس الفريق الضيف قبل بداية اللقاء”.

وانتشرت صورة في وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر ورقة صفراء كُتب عليها "بموجب مرسوم يجب أن يخسر فريق شانشي رونجهاي".

ووفقا للتقارير فإن التعويذات الورقية تُعرف في اللغة الصينية باسم "فو" وهي ممارسات تستخدم طاقة الروح لتحقيق نتائج إيجابية، ويمكن إساءة استخدامها لإحداث الضرر أو سوء الحظ.

وذكرت تقارير إعلامية صينية أن أندية أخرى في دوري الدرجة الثالثة عثرت أيضا على تمائم ورقية عندما لعبت في شانجتشون.

وفاز فريق شانجشون خلال المباراة بنتيجة 2-0 ويحتل المركز الثاني في ترتيب المسابقة أمام الفريق الذي يحتل المركز الثامن، حيث يتضمن نظام المسابقة تأهل أول 4 فرق في الدوري إلى مرحلة الصعود، بينما تتنافس الفرق الثمانية لتجنب الهبوط.

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الاتحاد الصيني الاتحاد الصيني لكرة القدم شانشي رونجهاي الدوري الصيني دوري الدرجة الثالثة الصينية

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