الأحد 06 يوليو 2025
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خارج الحدود

صحة غزة: لا نريد مساعدات مغموسة بدماء أبنائنا ونحذر من كارثة صحية وشيكة

مراكز المساعدات في
مراكز المساعدات في غزة، فيتو

أكد الدكتور منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن الشعب الفلسطيني يرفض المساعدات المغمسة بدماء أطفاله وشهدائه، في إشارة إلى استمرار هجمات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين أمام مراكز المساعدات بغزة.

 

رفض المساعدات المشروطة 

وقال البرش: "لا نريد مساعدات مغموسة بدماء أبنائنا، بل نريد وقف المجازر الإسرائيلية واستهداف الفلسطينيين الأبرياء وفتح المعابر بشكل دائم وآمن".

 

تحذير صحي خطير في غزة

وأضاف أن الوضع الصحي في قطاع غزة كارثي، مشيرًا إلى أن "حين يعيش أكثر من 40 ألف نسمة في كيلومتر مربع واحد، فهذه بيئة خصبة لتفشي الأوبئة والأمراض"، محذرًا من انهيار وشيك للمنظومة الصحية في ظل الحصار ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية.

 

دعوات للتحرك الدولي

ودعا البرش المؤسسات الدولية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يجري في قطاع غزة، والتدخل العاجل لمنع مزيد من الضحايا.

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