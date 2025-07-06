الأحد 06 يوليو 2025
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رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس الدستورية العليا لتهنئته بتولي منصبه الجديد

رئيس المحكمة الدستورية
رئيس المحكمة الدستورية العليا يهنئ رئيس مجلس الدولة، فيتو

استقبل المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العُليا، وأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة والوفد المرافق له، لتهنئة رئيس مجلس الدولة بتولي منصبه.

 وحضر اللقاء المستشارون أعضاء المجلس الخاص والأمين العام لمجلس الدولة، وذلك بقصر الأميرة فوقية بالدقي.

 

رئيس المحكمة الدستورية العليا يهنئ رئيس مجلس الدولة

ورحب رئيس مجلس الدولة برئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له، مشيدًا بالعلاقات التاريخية الوطنية بين مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا متطلعًا إلى مزيد من التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية.

 

وقدم رئيس المحكمة الدستورية العليا التهنئة لرئيس مجلس الدولة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة مجلس الدولة متمنيًا له التوفيق والسداد.

وأعرب المستشار أسامة شلبي عن خالص شكره وتقديره إلى المستشار بولس فهمي، مُتمنيًا دوام التواصل بين مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العُليا؛ بما يحقق مزيدًا من الرفعة والشموخ إلى وطننا الحبيب.

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مجلس الدولة المحكمة الدستورية العليا رئيس مجلس الدولة المستشار اسامة يوسف شلبي المستشار بولس فهمى

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