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خارج الحدود

57.418 شهيدا و136.261 مصابا.. حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 57.418  شهيدا و136.261 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، بأن 80 شهيدا و304 مصابين؛ إثر الغارات الإسرائيلية على القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكان مصدر في مستشفى الشفاء، قد أوضح بسقوط 20 شهيدا في غارتين إسرائيليتين على منزلين غربي مدينة غزة فجر اليوم.

وأوضح المصدر أن الـ20 شهيدا بينهم نساء وأطفال، سقطوا في غارتين إسرائيليتين على منزلين غربي مدينة غزة فجر اليوم.

غارات إسرائيلية على قطاع غزة

واستشهد عدد من الفلسطينيين في سلسلة غارات إسرائيلية وقعت في مناطق عدة من قطاع غزة، تركزت شمال وشمال شرق مدينة غزة، وكذلك في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأفاد وسائل إعلام فلسطينية في قطاع غزة استشهاد 20 فلسطيني على الأقل وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية استهدفت منزلين في حي "الشيخ رضوان" شمال مدينة غزة.

وأوضحت أنه إضافة إلى الشهداء والمصابين، تم تسجيل فقدان بعض الفلسطينيين جرّاء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلًا يؤوي نازحين من عائلتيْ "أبو شكيان" و"سحويل" في الحي المذكور.

المدفعية الإسرائيلية تقصف حي “الزيتون” وحي “التفاح”

وسبق هذا القصف، غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في حي "الدرج" بمدينة غزة، في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل مكثف مناطق حي "الزيتون" وحي "التفاح" شرق المدينة.

وقتل 3 فلسطينيين جرّاء قصف إسرائيلي استهدف خيمتين بمنطقة "المواصي" في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وهي المنطقة التي كثّف الجيش الإسرائيلي استهدافها خلال الأيام القليلة الماضية.

بالتوازي مع ذلك، نفذ جيش  الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف واسعة طالت مناطق في جباليا البلد شمال قطاع غزة، وفي حي "التفاح" شرق مدينة غزة، وكذلك في "الحي السعودي" بمدينة رفح جنوب القطاع.

وشهد يوم السبت، عمليات قصف إسرائيلية أدت لمقتل 80 فلسطينيًا، وإصابة مئات آخرين في غارات استهدفت مختلف مناطق قطاع غزة.

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