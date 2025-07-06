الأحد 06 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

رامي صبري يتألق في مهرجان مراسي بباقة من أقوي أغانيه

رامي صبري، فيتو
رامي صبري، فيتو

افتتح الفنان رامي صبري، مهرجان مراسي في دورته الأولي وشهد حفله إقبالا كبيرا. 

حفل رامي صبري في مهرجان مراسي 

وقدم رامي صبري خلال حفله عددا كبيرا من أغانيه الجديدة والقديمة وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور ومنهم يمكن خير، بين الحيطان، وغيرهم.

ويشهد مهرجان مراسي إقامة عدد من الحفلات، ومنهم حفل الفنانة آمال ماهر، والفنان اللبناني وليد توفيق، يوم 12 يوليو المقبل.

ويقدم الفنان أحمد سعد والفنان روبي حفلًا ضمن فعاليات مهرجان مراسي، يوم 19 يوليو المقبل، ومن المقرر أن يكون آخر حفلين في فعاليات مهرجان مراسي، للنجمة اللبنانية نانسي عجرم، والمطرب الشعبي حكيم، يوم 26 من شهر يوليو المقبل.

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حفل رامي صبري في مهرجان مراسي الفنان رامي صبري رامي صبري حفل رامي صبري

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