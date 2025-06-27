الجمعة 27 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

رامي صبري وبهاء سلطان يفتتحان أولى حفلات مهرجان مراسي

بهاء سلطان، فيتو
بهاء سلطان، فيتو

يستعد عشاق الفن والموسيقى، لاستقبال مهرجان “مراسي”، والذى يشارك فيه عدد من نجوم الفن في الوطن العربي لإحياء عدد من الحفلات ضمن الفعاليات ضمن المهرجانات.

 ومن المقرر أن يفتتح الفنان رامي صبري، والفنان بهاء سلطان حفلات مهرجان مراسي، يوم 5 يوليو المقبل، ثم حفل الفنانة آمال ماهر، والفنان اللبناني وليد توفيق، يوم 12 يوليو المقبل.

ويقدم الفنان أحمد سعد والفنان روبي حفلًا ضمن فعاليات مهرجان مراسي، يوم 19 يوليو المقبل، ومن المقرر أن يكون آخر حفلين في فعاليات مهرجان مراسي، للنجمة اللبنانية نانسي عجرم، والمطرب الشعبي حكيم، يوم 26 من شهر يوليو المقبل.

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