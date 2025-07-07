الإثنين 07 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

حركة الذهب خلال يوليو، و4 توصيات من خبراء المال للمستثمرين

سبائك الذهب، فيتو
سبائك الذهب، فيتو

سوق الذهب، يشهد سوق الذهب العالمي خلال يوليو 2025 حالة من الزخم القوي، مع اقتراب الأسعار من مستويات قياسية مدفوعة بضعف الدولار وتزايد الطلب الاستثماري.

وفي المقابل، يسود الاستقرار النسبي السوق المحلية في مصر، مدعومًا بثبات سعر الصرف وهدوء في حركة البيع والشراء  وبينما تترقب الأسواق قرارات البنوك المركزية وتحركات الفائدة، يتساءل المستثمرين والمستهلكين: هل الوقت مناسب للشراء، أم أن الذهب يقترب من ذروته؟.

في هذا التقرير، تستعرض “فيتو” أبرز تطورات أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، وتوقعات حركة السوق خلال تعاملات يوليو الجارى.

اقرأ التالي: الجنيه الذهب ينتفض في منتصف تعاملات اليوم

 

المشهد العالمي للذهب

يواصل الذهب عالميًا أداءه القوي خلال يوليو الجارى، محافظًا على مكاسبه التاريخية حسب خبراء فى سوق المال والتي بدأها منذ بداية العام، بدعم من عوامل اقتصادية وجيوسياسية معقدة، حيث سجلت الأونصة مستويات تقترب من 3,350 إلى 3,400 دولار، وسط توقعات بمواصلة الاتجاه الصاعد خلال الأسابيع المقبلة. 

أسباب الارتفاع العالمي

وجاءت توقعات خبراء سوق المال بخفض أسعار الفائدة الأمريكية حيث ان هناك تصريحات من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تؤكد احتمالية خفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام، ما يعزز الإقبال على الذهب كأصل آمن لتلك الأسباب. 

-ضعف الدولار الأمريكي: التراجع في مؤشر الدولار يزيد من جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى.
-الطلب المؤسسي المتزايد: البنوك المركزية، وعلى رأسها الصين وروسيا، تواصل شراء الذهب كوسيلة للتحوط ضد التوترات الاقتصادية. 

-الاضطرابات الجيوسياسية: التوتر في عدد من مناطق العالم، أبرزها شرق أوروبا والشرق الأوسط، عزز من حالة عدم اليقين وزاد الطلب على المعدن الأصفر.
 


أسعار الذهب محليا في مصر

ورغم الصعود العالمي، استقرت أسعار الذهب محليًا في مصر خلال الأسبوع الأول من يوليو الجارى، نتيجة استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وتوازن حركة العرض والطلب في السوق المحلية.

سعر جرام الذهب اليوم الأحد 6 يوليو 2025

 

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5300 جنيه. 

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4635 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 3972 جنيها. 

سعر الجنيه الذهب 

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37120 جنيها.

4 توصيات من خبراء سوق المال للمستهلكين والمستثمرين

-للمستهلكين: يُفضل التريث في الشراء إذا لم يكن هناك حاجة ملحة، خاصة مع اقتراب الأسعار من مستويات مقاومة قوية.
-للمدخرين: يمكن اقتناص الفرص عند أي تراجع محدود في الأسعار، خاصة لعياري 21 و24.
-للمضاربين: قد تكون الفترة القادمة مناسبة لتحقيق أرباح سريعة من الفروق السعرية، لكن مع الحذر من التذبذب المفاجئ.
-للمستثمرين على المدى الطويل: الذهب لا يزال ملاذًا آمنًا، وتبقى التوصية بالاحتفاظ بجزء من المحفظة الاستثمارية في الذهب قائمة.

مرحلة ترقب حذر

جدير بالذكر يمر سوق الذهب في يوليو الجارى بمرحلة ترقب حذر، بين مكاسب عالمية قياسية واستقرار نسبي في السوق المحلية المصرية، وبينما تتجه الأنظار نحو قرارات البنوك المركزية العالمية، يظل الذهب خيارًا استراتيجيًا لكل من يبحث عن الأمان والاستقرار في عالم اقتصادي متقلب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الذهب الاحتياطي الفيدرالي البنوك المركزية الذهب العالمي الذهب محليا في مصر جرام الذهب خبراء سوق المال سعر جرام الذهب سوق الذهب العالمي سوق الذهب شراء الذهب مؤشر الدولار

مواد متعلقة

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 يصل لهذا المستوى

حرب إيران وإسرائيل تكشف هشاشة الاقتصاد العالمي.. مليارات الدولارات تبخرت فى مغامرة لم تكن فى الحسبان.. واهتزازات قوية في الأسواق العالمية على خلفية الحرب

سبائك الذهب تتأرجح وسط تقلبات السوق، ماذا تخبئ حركة تعاملات اليوم للمستثمرين؟

زلزال في أسواق العملات، مؤشر الدولار يفقد توازنه

30 شركة تحرك السوق.. مؤشر EGX30 يرسم خريطة المال في مصر

رسميا، سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك اليوم السبت

الفضة تلمع في سماء الأسواق، صعود قياسي يهدد عرش الذهب

الأكثر قراءة

إدوارد يكشف عن إصابته بالسرطان

مسلسل فات الميعاد الحلقة 18، حبس مسعد احتياطيا.. ودينا تتأكد من خيانة عمر

شباب النواب تقر بند الـ8 سنوات وتحظر ترشح الأعضاء لمدة دورتين على ذات المنصب

الأمور حسمت، الأهلي يحصل على توقيع مدافع جديد لمدة 5 مواسم

مسلسل حرب الجبالي 32، نقل والدة ثريا إلى المستشفى

"الوطنية للانتخابات" تطلق تطبيقًا إلكترونيًا لتيسير مشاركة الناخبين

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد وتحذر من اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر

تطبيق بند الـ 8 سنوات، شباب النواب توافق على تعديلات قانون الرياضة نهائيا

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم

سعر السكر في السوبر ماركت اليوم الأحد 6-7-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

تعرف على سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة في السوق اليوم الاحد

المزيد

انفوجراف

كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 7 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

هل يجوز الخروج من المنزل وأنا على جنابة؟، الإفتاء تحسم الجدل (فيديو)

ما حكم التبرع لشخص بنفقات العمرة؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
إعلام عبري: سلاح الجو الإسرائيلي ألقى 56 قنبلة في غاراته على اليمن