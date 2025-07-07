حركة الذهب خلال يوليو، و4 توصيات من خبراء المال للمستثمرين

سوق الذهب، يشهد سوق الذهب العالمي خلال يوليو 2025 حالة من الزخم القوي، مع اقتراب الأسعار من مستويات قياسية مدفوعة بضعف الدولار وتزايد الطلب الاستثماري.

وفي المقابل، يسود الاستقرار النسبي السوق المحلية في مصر، مدعومًا بثبات سعر الصرف وهدوء في حركة البيع والشراء وبينما تترقب الأسواق قرارات البنوك المركزية وتحركات الفائدة، يتساءل المستثمرين والمستهلكين: هل الوقت مناسب للشراء، أم أن الذهب يقترب من ذروته؟.

في هذا التقرير، تستعرض “فيتو” أبرز تطورات أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، وتوقعات حركة السوق خلال تعاملات يوليو الجارى.

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المشهد العالمي للذهب

يواصل الذهب عالميًا أداءه القوي خلال يوليو الجارى، محافظًا على مكاسبه التاريخية حسب خبراء فى سوق المال والتي بدأها منذ بداية العام، بدعم من عوامل اقتصادية وجيوسياسية معقدة، حيث سجلت الأونصة مستويات تقترب من 3,350 إلى 3,400 دولار، وسط توقعات بمواصلة الاتجاه الصاعد خلال الأسابيع المقبلة.

أسباب الارتفاع العالمي

وجاءت توقعات خبراء سوق المال بخفض أسعار الفائدة الأمريكية حيث ان هناك تصريحات من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تؤكد احتمالية خفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام، ما يعزز الإقبال على الذهب كأصل آمن لتلك الأسباب.

-ضعف الدولار الأمريكي: التراجع في مؤشر الدولار يزيد من جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى.

-الطلب المؤسسي المتزايد: البنوك المركزية، وعلى رأسها الصين وروسيا، تواصل شراء الذهب كوسيلة للتحوط ضد التوترات الاقتصادية.

-الاضطرابات الجيوسياسية: التوتر في عدد من مناطق العالم، أبرزها شرق أوروبا والشرق الأوسط، عزز من حالة عدم اليقين وزاد الطلب على المعدن الأصفر.





أسعار الذهب محليا في مصر

ورغم الصعود العالمي، استقرت أسعار الذهب محليًا في مصر خلال الأسبوع الأول من يوليو الجارى، نتيجة استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وتوازن حركة العرض والطلب في السوق المحلية.

سعر جرام الذهب اليوم الأحد 6 يوليو 2025

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5300 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4635 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 3972 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37120 جنيها.

4 توصيات من خبراء سوق المال للمستهلكين والمستثمرين

-للمستهلكين: يُفضل التريث في الشراء إذا لم يكن هناك حاجة ملحة، خاصة مع اقتراب الأسعار من مستويات مقاومة قوية.

-للمدخرين: يمكن اقتناص الفرص عند أي تراجع محدود في الأسعار، خاصة لعياري 21 و24.

-للمضاربين: قد تكون الفترة القادمة مناسبة لتحقيق أرباح سريعة من الفروق السعرية، لكن مع الحذر من التذبذب المفاجئ.

-للمستثمرين على المدى الطويل: الذهب لا يزال ملاذًا آمنًا، وتبقى التوصية بالاحتفاظ بجزء من المحفظة الاستثمارية في الذهب قائمة.

مرحلة ترقب حذر

جدير بالذكر يمر سوق الذهب في يوليو الجارى بمرحلة ترقب حذر، بين مكاسب عالمية قياسية واستقرار نسبي في السوق المحلية المصرية، وبينما تتجه الأنظار نحو قرارات البنوك المركزية العالمية، يظل الذهب خيارًا استراتيجيًا لكل من يبحث عن الأمان والاستقرار في عالم اقتصادي متقلب.

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