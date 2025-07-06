الأحد 06 يوليو 2025
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حوادث

مروحة السبب، التحريات تكشف تفاصيل مصرع طفل بحريق شقة بدار السلام

جانب من حريق شقة
جانب من حريق شقة دار السلام

كشفت تحريات مباحث قسم دار السلام، تفاصيل مصرع طفل في حريق نشب داخل شقة بعقار مكون من ٥ طوابق وتحديدا بالطابق الثاني في منطقة دار السلام. 

ودلت التحريات الأولية أن الطفل يدعي محمد علاء ويبلغ من العمر ١٣ سنة، وأصيب بحروق واختناق أدت لوفاته طبقًا للمعاينة والتقرير الطبي المبدئي، وأن ماسا كهربائيا بالمروحة تسبب في الاشتعال.

ودفعت إدارة الإسعاف بسيارتين، كما دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتين للسيطرة على الحريق وإخراج جثة الطفل. 

 

وكان بلاغ ورد من الأهالي لقسم شرطة دار السلام بنشوب حريق بشقة بعقار مكون من ٥ طوابق وتحديدا بالطابق الثاني ومصرع طفل ومحاولة إخراج باقي أسرته، وعلي الفور انتقلت قوات الأمن بقسم شرطة دار السلام لموقع الحادث. 

وبالفحص تبين أن حريقا ضخما التهم محتويات شقة بالكامل مما أدى لتفحهما ووفاة طفل مختنقًا داخل الشقة.

وتم نقل جثة الطفل لمستشفى مبرة المعادي وذلك بعد معاينة النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

 

 

 

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