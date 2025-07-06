توني كروس يكشف سبب اعتزاله مبكرا ودور مودريتش مع الريال

أكد الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد السابق، أن من أسباب اعتزاله كرة القدم الاحترافية، أنه يريد إنهاء مسيرته في قمة مستواه وتجنب الصعوبات التي غالبًا ما تصاحب تدهور الحالة البدنية للرياضيين.



وأعرب كروس عن رغبته الشديدة في أن يُذكر كلاعب يبلغ من العمر 34 عامًا، والذي قدم أفضل ما لديه مع ريال مدريد، بعد أن حقق ثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في موسمه الأخير.

وقال كروس في تصريحات صحفية: "التورط في مشاكل قلة اللعب، والتعايش مع الألم، ورؤية جسدي لا يعمل كما كان من قبل سبب أساسي في اعتزالي مبكرا.

وألمح أيضًا إلى رغبته في قضاء المزيد من الوقت مع عائلته واستكشاف مشاريع جديدة خارج كرة القدم، مثل بودكاسته وخططه لإنشاء أكاديمية.

فيما أشاد توني كروس بزميله الكرواتي لوكا مودريتش، وأكد أن لاعب خط الوسط ذي الخبرة، على الرغم من انكماش دوره في الفريق، لا يزال يحتفظ بنفس الروح والعاطفة مؤخرًا.



وتابع: لعب مودريتش دورًا أصغر في الفريق، لكن عقليته لم تتغير مطلقًا، لا يزال يستمتع بكرة القدم والسفر والحضور مع المجموعة.

وأتم: هناك لاعبون راضون عن أدوار مختلفة مع مرور الوقت، ولكن إذا كنت لا تزال تجد المتعة في اللعبة، فهذا أمر رائع بالنسبة لك.

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