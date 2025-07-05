العدد (669) من «فيتو» وأبرز عناوينه: قصة 12 يومًا هزت العالم

قصة 12 يومًا هزت العالم

13 يونيـــــو: إسرائيل تباغت إيران بضربة جوية وتسقط عددًا من الجنرالات والعلماء النوويين

14 يونيـــــو: إيران ترد بـ 400 صاروخ باليستى و1000 مسيرة تنوعت بين شاهد وأبابيل

15 يونيـــــو: 80 صاروخًا فرط صوتي من طراز «فتاح» تثير الرعب فى الكيان الصهيونى

22 يونيـــــو: الولايات المتحدة تقصف مفاعلات فوردو ونطنز وأصفهان بقاذفات B2

23 يونيـــــو: طهران تضرب قاعدة العديد الأمريكية بصواريخ باليستية قصيرة المدى

24 يونيـــــو: الحرس الثورى يدك «وادى السيلكون» ببئر السبع قبل إعلان وقف إطلاق النار

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