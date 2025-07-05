السبت 05 يوليو 2025
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عصام كامل

الجريدة الورقية

العدد (669) من «فيتو» وأبرز عناوينه: قصة 12 يومًا هزت العالم

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من العدد (669) من جريدة فيتو

قصة 12 يومًا هزت العالم

13 يونيـــــو: إسرائيل تباغت إيران بضربة جوية وتسقط عددًا من الجنرالات والعلماء النوويين

14 يونيـــــو: إيران ترد  بـ 400 صاروخ باليستى و1000 مسيرة تنوعت بين شاهد وأبابيل

15 يونيـــــو: 80 صاروخًا فرط صوتي من طراز «فتاح» تثير الرعب فى الكيان الصهيونى

22 يونيـــــو: الولايات المتحدة تقصف مفاعلات فوردو ونطنز وأصفهان بقاذفات B2

23 يونيـــــو: طهران تضرب قاعدة العديد الأمريكية بصواريخ باليستية قصيرة المدى

24 يونيـــــو: الحرس الثورى يدك «وادى السيلكون» ببئر السبع  قبل إعلان وقف إطلاق النار

.. وعصام كامل يكتب: عندما تسكت المدافع ويظل العدو راكعًا

«التضامن الاجتماعى» تنافس شركات السياحة فى رحلات العمرة بأسعار مخفضة

الحقيقة الكاملة لإغلاق كليات التربية الرياضية

مصائد الموت على الدائرى الإقليمى..

«صبايا العنب» يكشف غياب التنسيق بين الجهات المختصة

أكذوبة التمثيل المشرف للأندية والمنتخبات

نائب رئيس جامعة القاهرة:

التصنيفات العالمية غير عادلة.. والبحث العلمى أفضل استثمار

30 يونيو..عندما انتفض المصريون ضد حكم الإخوان

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