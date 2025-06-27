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اقتصاد

تحديث الصناعة: تقديم 475 خدمة خلال 2024

دعاء سليمة، الرئيس
دعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة

نجح مركز تحديث الصناعة  في تقديم 475 خدمة منفذة بمعرفة استشاريي المركز الداخليين خلال عام 2024، شملت التدريب الفني وتقييم الاحتياجات التدريبية وتقييم وضع الشركات والخدمات المالية وعلامة “بكل فخر صنع في مصر”.

 

يواصل مركز تحديث الصناعة استعراض أنشطته والنجاحات الذي حققها خلال الفترة الماضية إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة وعددها 23 فرصة استثمارية.


 ودعا مركز تحديث الصناعة المصنعين للاستفادة من الخدمات الفنية المقدمة.

 

تحديث الصناعة يطلق نسخة جديدة من موقعه الإلكتروني

وأطلقت دعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة النسخة الجديدة من الموقع الإلكتروني للمركز، وذلك بعد تحديث المحتوى وكذلك الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء في مختلف المنشآت الصناعية. جاء ذلك بناء على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالاهتمام بملف التحول الرقمي لدعم القطاعات الصناعية المختلفة. 

 

 

 ويستهدف مركز تحديث الصناعة من خلال موقعه الإلكتروني الجديد مواصلة رحلة الدعم والتطوير للقطاعات الصناعية والعمل على البرامج المتنوعة التي تساهم في تمكين التصنيع محليًا وغيرها من الخدمات التي والبرامج التي تتكامل لخلق صناعة مصرية تنافسية.

 

ونجح المركز منذ توليه مسؤولية تحديث وتطوير الصناعة المصرية عام 2000 في تقديم 120 ألف خدمة لأكثر من 9 آلاف عميل في 11 قطاعًا صناعيًّا متخصصًا، لدراسة مشاكلها واحتياجاتها، من خلال وضع استراتيجيات وخطط التطوير لتحسين الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية لتلك المنشآت، وتطوير أنظمة العمل بداخلها بكل ما تحتاجه من تدريب وبناء قدرات وإرساء تطبيقات التحول الرقمي وربط الصناعة بالبحث العلمي.

 

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