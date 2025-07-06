نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات واقعة استيلاء على مبلغ مالي من أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية، بعد استيقافه من قبل مجهولين بمنطقة مصر الجديدة، وتمكنت من ضبط الجناة واسترداد جزء من الأموال المسروقة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به أحد المواطنين الأجانب إلى قسم شرطة مصر الجديدة، أفاد فيه بأنه أثناء تواجده في المنطقة برفقة أحد الأشخاص، قام شخصان يستقلان سيارة ملاكي باعتراض طريقهما والاحتيال عليهما والاستيلاء على مبلغ مالي بالإكراه، ثم فرا هاربين من موقع الحادث.

ضبط 4 متهمين بالقاهرة استولوا على مبلغ مالي من أجنبي في مصر الجديدة

وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مرتكبي الواقعة وضبط أربعة متهمين، عُثر بحوزتهم على السيارة المستخدمة في الجريمة، بالإضافة إلى جزء من المبلغ المالي المستولى عليه.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهمون بتفاصيل الواقعة، وأقروا بإنفاق باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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