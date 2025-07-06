التأمين الصحي الشامل: لأول مرة إدخال خدمات التأهيل الحركي للأطفال بمراكز الرعاية الصحية الأولية

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن بدء تشغيل خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي للأطفال داخل مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية بمحافظات (بورسعيد، الإسماعيلية، أسوان)، وجارٍ استكمال تشغيل الخدمة بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار التوسع للخدمات المقدمة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

خدمة نوعية ومتخصصة لأول مرة على مستوى الرعاية الصحية الأولية

وقال الدكتور أحمد السبكي: “نُدخل اليوم خدمة نوعية ومتخصصة لأول مرة على مستوى الرعاية الصحية الأولية، وهي خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل للأطفال، بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة في تعظيم الاستفادة من البنية التحتية والتجهيزات الطبية الحديثة المتوفرة بالمراكز والوحدات، وتوسيع نطاق الخدمات لتشمل تخصصات علاجية دقيقة ومطلوبة”.

وأوضح السبكي أن الخدمة الجديدة تشمل: تأهيل الأطفال المصابين بالشلل الدماغي، تأهيل الأطفال المصابين بـ ملخ الولادة، تأهيل الأطفال المصابين بتشوهات العمود الفقري، إعادة تأهيل الأطفال بعد العمليات الجراحية (عظام – أعصاب)، إعادة تأهيل الأطفال بعد الإصابات الرياضية.

وأضاف أن هذه الخدمة تأتي تماشيًا مع جهود الدولة في توفير خدمات تأهيلية عالية الجودة في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أنه تم تشغيل الخدمة فعليًا في أربع وحدات ومراكز هي: مركز طب أسرة الشيخ زايد بالإسماعيلية، مركز طب أسرة بلال بن رباح ببورسعيد، وحدة طب أسرة البصيلية قبلي بأسوان، مركز رعاية طفل كوم أمبو بأسوان، وجارٍ تشغيل الخدمة قريبًا في مركز طب أسرة العوامية بالأقصر.

تقدم مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية أكثر من 80% من الخدمات الصحية

وتابع السبكي: “الهدف الأساسي هو تقديم الخدمة في أقرب نقطة ممكنة للمواطن، حيث تقدم مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية أكثر من 80% من الخدمات الصحية، وهو ما يسهم في تقليل الضغط على المستشفيات، وتحقيق الكفاءة التشغيلية المثلى، بالإضافة إلى التخفيف عن الأسر المصرية من أعباء الانتقال والمسافات”.

وأكد رئيس الهيئة أن هذه الخدمات مدعومة بأحدث أجهزة العلاج الطبيعي المخصصة للأطفال، والتي تعمل على تقوية العضلات والأطراف، وتحفيز الطفل على استعادة نمط الحركة الطبيعي والسليم، وذلك تحت إشراف كوادر طبية متخصصة ومدربة على أعلى مستوى.

وأشار إلى أن الهيئة تستهدف زيادة عدد ونوع الخدمات المقدمة داخل مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية التابعة لها، بما يعزز مفهوم الرعاية الصحية المتكاملة والمستمرة، مؤكدًا أن توسيع مظلة الرعاية الأولية يُعد استثمارًا مباشرًا في صحة المجتمع.

واختتم الدكتور أحمد السبكي تصريحاته مؤكدًا أن ما يتحقق على أرض الواقع يعكس تحولًا كبيرًا في فلسفة تقديم الرعاية الصحية، لتصبح أكثر عدالة، وشمولية، واستدامة، وهو ما تسعى الهيئة لتحقيقه تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وفي إطار رؤية مصر 2030.

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