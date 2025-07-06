الأحد 06 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التأمين الصحي الشامل: لأول مرة إدخال خدمات التأهيل الحركي للأطفال بمراكز الرعاية الصحية الأولية

مراكز طب الأسرة،
مراكز طب الأسرة، فيتو

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن بدء تشغيل خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي للأطفال داخل مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية بمحافظات (بورسعيد، الإسماعيلية، أسوان)، وجارٍ استكمال تشغيل الخدمة بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار التوسع للخدمات المقدمة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

خدمة نوعية ومتخصصة لأول مرة على مستوى الرعاية الصحية الأولية

وقال الدكتور أحمد السبكي: “نُدخل اليوم خدمة نوعية ومتخصصة لأول مرة على مستوى الرعاية الصحية الأولية، وهي خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل للأطفال، بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة في تعظيم الاستفادة من البنية التحتية والتجهيزات الطبية الحديثة المتوفرة بالمراكز والوحدات، وتوسيع نطاق الخدمات لتشمل تخصصات علاجية دقيقة ومطلوبة”.

وأوضح السبكي أن الخدمة الجديدة تشمل: تأهيل الأطفال المصابين بالشلل الدماغي، تأهيل الأطفال المصابين بـ ملخ الولادة، تأهيل الأطفال المصابين بتشوهات العمود الفقري، إعادة تأهيل الأطفال بعد العمليات الجراحية (عظام – أعصاب)، إعادة تأهيل الأطفال بعد الإصابات الرياضية. 

وأضاف أن هذه الخدمة تأتي تماشيًا مع جهود الدولة في توفير خدمات تأهيلية عالية الجودة في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أنه تم تشغيل الخدمة فعليًا في أربع وحدات ومراكز هي: مركز طب أسرة الشيخ زايد بالإسماعيلية، مركز طب أسرة بلال بن رباح ببورسعيد، وحدة طب أسرة البصيلية قبلي بأسوان، مركز رعاية طفل كوم أمبو بأسوان، وجارٍ تشغيل الخدمة قريبًا في مركز طب أسرة العوامية بالأقصر.

تقدم مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية أكثر من 80% من الخدمات الصحية

وتابع السبكي: “الهدف الأساسي هو تقديم الخدمة في أقرب نقطة ممكنة للمواطن، حيث تقدم مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية أكثر من 80% من الخدمات الصحية، وهو ما يسهم في تقليل الضغط على المستشفيات، وتحقيق الكفاءة التشغيلية المثلى، بالإضافة إلى التخفيف عن الأسر المصرية من أعباء الانتقال والمسافات”.

وأكد رئيس الهيئة أن هذه الخدمات مدعومة بأحدث أجهزة العلاج الطبيعي المخصصة للأطفال، والتي تعمل على تقوية العضلات والأطراف، وتحفيز الطفل على استعادة نمط الحركة الطبيعي والسليم، وذلك تحت إشراف كوادر طبية متخصصة ومدربة على أعلى مستوى.

توجيهات عاجلة من الصحة بشأن مصابي حادث الدائري الإقليمي بالمنوفية

الصحة تطلق منظومة إلكترونية متكاملة لخدمات الكشف الطبي لمرشحي مجلس الشيوخ

وأشار إلى أن الهيئة تستهدف زيادة عدد ونوع الخدمات المقدمة داخل مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية التابعة لها، بما يعزز مفهوم الرعاية الصحية المتكاملة والمستمرة، مؤكدًا أن توسيع مظلة الرعاية الأولية يُعد استثمارًا مباشرًا في صحة المجتمع.

واختتم الدكتور أحمد السبكي تصريحاته مؤكدًا أن ما يتحقق على أرض الواقع يعكس تحولًا كبيرًا في فلسفة تقديم الرعاية الصحية، لتصبح أكثر عدالة، وشمولية، واستدامة، وهو ما تسعى الهيئة لتحقيقه تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وفي إطار رؤية مصر 2030.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد السبكى الاسماعيلية الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور احمد السبكي بمحافظة الأقصر هيئة العامة للرعاية الصحية خدمات العلاج الطبيعي منظومة التأمين الصحي مشروع التامين الصحي الشامل مراكز الرعاية الصحية

مواد متعلقة

الصحة تعلن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض

5 علامات تضمن حصول الرضيع على ما يكفيه من الرضاعة الطبيعية

توجيهات عاجلة من الصحة بشأن مصابي حادث الدائري الإقليمي بالمنوفية

الصحة تطلق منظومة إلكترونية متكاملة لخدمات الكشف الطبي لمرشحي مجلس الشيوخ

الأطباء: 75 مرشحا لمقاعد مجلس النقابة العامة و283 للفرعيات

نائب وزير الصحة يزور المصابين في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية بمستشفى الباجور

وزير الصحة: تقديم الدعم الطبي والنفسي للمصابين وأهالي الضحايا في حادث الطريق الإقليمي

الصحة: 9 حالات وفاة وإصابة 11 مواطنًا في حادث الطريق الإقليمي

الأكثر قراءة

بعد تكرار الحوادث عليه، وزير النقل يتفقد الطريق الإقليمي لتنفيذ تعليمات الرئيس السيسي

موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في نصف نهائي مونديال الأندية

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية في هذه المناطق

مقطع صادم، سائق ميكروباص يثير الرعب في الجيزة، ومطالبات للداخلية بمعاقبته (فيديو)

أسعار المانجو اليوم الأحد 6 يوليو 2025 في سوق العبور

الأوقاف تعقد 317 مجلسًا فقهيا حول "أحكام تناول المسكر والمخدر في الإسلام"

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد

طن السلفات يرتفع 1178 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد

أسعار المانجو اليوم الأحد 6 يوليو 2025 في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1178 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الفاكهة اليوم، الموز يبدأ من 17 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الناجي الوحيد يروي تفاصيل مثيرة عن حادث الإقليمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعقد 317 مجلسًا فقهيا حول "أحكام تناول المسكر والمخدر في الإسلام"

ماذا يقال عند المرور على مقابر المسلمين؟ الإفتاء توضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 6 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية