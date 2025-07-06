الأحد 06 يوليو 2025
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محافظات

التحريات تكشف تفاصيل مأساوية وراء إنهاء طالبة حياتها بالشرقية

إسعاف الشرقية،فيتو
إسعاف الشرقية،فيتو

شهد مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية واقعة مأساوية، بعدما أقدمت طالبة في المرحلة الإعدادية على إنهاء حياتها داخل منزل أسرتها.

انهيار طالبة بإعدادية الشرقية بسبب صعوبة امتحان الهندسة (صور)

طفلة تتخلص من حياتها بالشرقية بسبب ضائقة نفسية 

وتلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا من مستشفى أولاد صقر المركزي، يفيد بوصول الطفلة "ملك"، 15 عامًا، جثة هامدة. وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع البلاغ، وبدأت في فحص ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن الطفلة  تخلصت من حياتها شنقًا داخل غرفة نومها باستخدام "طرحة" قامت بربطها في حلقة حديدية بسقف الغرفة. وأفادت أسرتها بأنها كانت تمر بحالة نفسية سيئة في الآونة الأخيرة.

مفتش الصحة يكشف سبب الوفاة 

وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة هو "اسفكسيا الخنق"، ما أدى إلى توقف عضلة القلب وهبوط حاد في الدورة الدموية وفشل في وظائف التنفس.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في الواقعة، وجرى تحرير محضر بالحادث.

تحذير الأزهر

وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».

كما قال الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده»

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