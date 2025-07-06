الأحد 06 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اعتماد درجة القبول بالثانوى العام فى المنوفية اليوم

اعتماد درجة القبول
اعتماد درجة القبول بالثانوى العام فى المنوفية اليوم

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، على أنه سيتم اعتماد درجة القبول بالثانوى العام من محافظ الإقليم اليوم الأحد.

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73,53%

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اعتمد الأسبوع الماضى نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2025 بنسبة نجاح 73,53 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، حيث بلغ عدد الحاضرين 85310.

 

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو  2025 بنسبة نجاح 91,18 % وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 34 طالبا، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور مايو 2025 بنسبة نجاح 85,71 % حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 14 طالبا، كما تم اعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 98,73 % حيث بلغ عدد المتقدمين 157 طالبا.

 

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن، كما وجه الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية درجة القبول بالثانوى العام فى المنوفية المنوفية محافظة المنوفية درجة القبول بالثانوى العام محافظة المنوفية 2025

مواد متعلقة

ابن عم أحد ضحايا حادث المنوفية: كنا عايشين قبل الإقليمي (فيديو)

ارتفاع عدد ضحايا حادث الطريق الإقليمي إلى 10 وفيات

لحظة خروج أول جثمان لضحايا حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية (فيديو)

نقل 3 مصابين في حادث الطريق الإقليمي إلى العناية المركزة بمستشفى الباجور (فيديو)

منع الزيارة عن مصابي حادث الطريق الإقليمي بمستشفى الباجور

مصدر أمني: إنشاء نقطة لتحليل المخدرات للسائقين على الطريق الإقليمي

محافظ المنوفية يتفقد مصابي حادث الطريق الإقليمي بمستشفى الباجور العام (فيديو وصور)

أسماء عدد من ضحايا ومصابي حادث الطريق الإقليمي بمستشفى الباجور

الأكثر قراءة

بعد صورة حفل عقد قران حفيد عادل إمام، ساويرس يوجه رسالة خاصة لعائلة الزعيم

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون أعضاء المهن الطبية فى مجموع المواد

مقطع صادم، سائق ميكروباص يثير الرعب في الجيزة، ومطالبات للداخلية بمعاقبته (فيديو)

حادث تصادم سيارة نقل وأتوبيس على الطريق الإقليمي بالعاشر من رمضان ( فيديو وصور)

"الفرح كان هيبوظ".. ننشر سر غياب الزعيم عن حفل زفاف حفيده

ريبيرو يوافق على ضم مصطفى محمد ويطلب حسم الصفقة

بعد تكرار الحوادث عليه، وزير النقل يتفقد الطريق الإقليمي لتنفيذ تعليمات الرئيس السيسي

أسعار المانجو اليوم الأحد 6 يوليو 2025 في سوق العبور

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد

أسعار المانجو اليوم الأحد 6 يوليو 2025 في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1178 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الفاكهة اليوم، الموز يبدأ من 17 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الناجي الوحيد يروي تفاصيل مثيرة عن حادث الإقليمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بسوء الأحوال الصحية والنفسية

الأوقاف تعقد 317 مجلسًا فقهيا حول "أحكام تناول المسكر والمخدر في الإسلام"

ماذا يقال عند المرور على مقابر المسلمين؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية