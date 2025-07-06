رئيس النواب يدعو وزير الشئون النيابية لحضور مناقشة تعديلات قانون الرياضة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على توجيه رئيس المجلس الشكر للمستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على تعاونه الدائم مع المجلس، ودعوته لحضور اجتماع لجنة الشباب والرياضة اليوم، لمناقشة تعديلات قانون الرياضة.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة خلال اجتماعها اليوم باستعراض مذكرة وزارة الشباب والرياضة على التعديلات التى أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع قانون الرياضة، والتعقيب القانونى الذى أعدته الأمانة العامة للمجلس على المذكرة المشار إليها، حتى يتسنى للجنة إعداد تقريرها النهائى، توطئة لعرضه على هيئة مكتب المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبًا.

وكانت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها الأحد الماضى، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة وحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مناقشة مشروع قانون الرياضة واستحداث العديد من المواد عليه، ووافقت عليه في مجموعه، وأرجأت الموافقة النهائية عليه لاجتماع لاحق لحين ورود مذكرة وزارة الشباب والرياضة برأيها في تعديلات القانون.

تعديلات قانون الرياضة

وتضمنت أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة على القانون لدعم وتشجيع الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي في مصر من خلال تيسير إجراءات إنشاء شركات الخدمات الرياضية، حيث تضمنت التعديلات السماح بتأسيس شركات خدمات رياضية وفقًا لأحكام قانون الشركات، وتساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن ٥١% من رأس مال الشركة بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وجواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة بدون مقابل.⁠

إزالة العديد من الإشكاليات الموجودة في قانون الرياضة

كما شملت التعديلات إزالة العديد من الإشكاليات الموجودة في قانون الرياضة القائم ومعالجة التداخل في بعض الاختصاصات، دون التدخل في شئون الهيئات الرياضية، والنص على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد المبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية في الحالات التي تستلزم ذلك، ووضع تنظيم متكامل للتسوية والتحكيم الرياضي لإنهاء المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة.

كما واقفت اللجنة على تشديد العقوبات المقررة لجريمة التعدي على الهيئات والمنشآت الرياضية، وجرائم السب والقذف والحض على الكراهية والتمييز أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته، وغيرها من الجرائم المؤثرة سلبًا على النشاط الرياضي.

من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على قيامه بتقديم مذكرة كاملة إلى اللجنة تتضمن أية تعديلات أخرى تراها الحكومة على قانون الرياضة تمهيدًا لموافقة اللجنة عليها بصورة نهائية في اجتماعاتها اللاحقة.

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