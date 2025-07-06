أرقام ليونيل ميسي أمام مونتريال إمباكت بالدوري الأمريكي

قاد النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، فريقه إنتر ميامى الأمريكى للفوز على منافسه مونتريال إمباكت، بنتيجة 4-1، فى المباراة التى أقيمت على ملعب سابوتو ستاديوم، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري الأمريكي 2025.

أرقام ميسي امام مونتريال إمباكت



أكثر من سدد — 5

أكثر لاعب ساهم — 3

أكثر لاعب صنع فرص — 5

أكثر لاعب صنع فرص محققة — 2

أكثر لاعب قام بالمراوغات — 6

أكثر لاعب قام بمراوغات ناجحة — 5

أكثر لاعب كسب صراعات — 7

الأعلى تقييم — 9.7

حصل على لقب رجل المباراة

أحداث المباراة



وشهدت المباراة لحظة استثنائية وغير مألوفة في مسيرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث ارتكب خطأ غير معتاد تسبب بشكل مباشر في هدف لصالح الفريق المنافس.

ومنح ميسي تمريرة خاطئة سجل منها برينس أوسو هدف التقدم لصالح مونتريال ضد إنتر ميامى بعد مرور دقيقتين فقط على بداية المباراة.

لكن ميسي نجح سريعا فى تصحيح الأوضاع بعدما صنع هدف التعادل سجله تاديو الليندي فى الدقيقة 33، ثم أضاف النجم الأرجنتينى المخضرم الهدف الثانى فى الدقيقة 40.

وفى الشوط الثانى، أضاف تيلاسكو سيجوفيا الهدف الثالث لصالح إنتر ميامى (60)، ثم اختتم القائد ميسي الرباعية فى الدقيقة 62 من اللقاء بعد مجهود فردى رائع.

بهذه النتيجة، يحتل إنتر ميامى المركز السادس في جدول ترتيب القسم الشرقي بالدوري الأمريكي برصيد 32 نقطة.

فيما يأتى فريق مونتريال إمباكت، في المركز الخامس عشر والأخير برصيد 14 نقطة فقط من إجمالى 21 مباراة خاضها حتى الآن.

وتعتبر هذه المباراة هى الأولى لفريق إنتر ميامي بعد الهزيمة الثقيلة التى تلقاها أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت على ملعب "مرسيدس بنز" بمدينة أتلانتا الأمريكية، ضمن منافسات مباريات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

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