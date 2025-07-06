الأحد 06 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

تعرف على شخصية يارا السكري بمسلسل "على ظهر راجل" بطولة كزبرة

يارا السكري
يارا السكري

تشارك الفنانة يارا السكري ضمن أحداث مسلسل “على ظهر راجل” الذى يلعب بطولته الفنان أحمد بحر، الشهير بكزبرة، وتلعب خلال العمل شخصية حبيبته التي تقف بجانب وتشجعه على مواقف عديدة.

مسلسل كزبرة الجديد

ومسلسل "على ضهر راجل" مأخوذ عن رواية "100 حلم قبل الموت" للكاتب محمد جلال وفكرة عمرو سكر وسيناريو وحوار مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، ويشارك فيه كل من أشرف عبد الباقي، وسوسن بدر ويارا السكري.
 

ومن المفترض أن يتم تصوير جزء كبير من أحداث المسلسل خارج مصر، حيث سافر طاقم العمل لأكثر من دولة لاختيار مواقع التصوير.

كزبرة في مسلسل الغاوي 

وشارك "كزبرة" في مسلسل الغاوي لـ أحمد مكي، في رمضان الماضي، والعمل بطولة أحمد مكي وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى.

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