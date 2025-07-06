بعد تكرار الحوادث عليه، وزير النقل يتفقد الطريق الإقليمي لتنفيذ تعليمات الرئيس السيسي

يتفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وعدد من قيادات الوزارة، الآن، أعمال الصيانة بالطريق الإقليمي لمراجعة الجدول الزمني لأعمال الصيانة بما يسهم في الحد من الحوادث على الطريق الإقليمي.

وانتهت الجهات المشرفة على صيانة وإعادة تأهيل الطريق الدائري الإقليمي، من أعمال وضع الطبقة الأسمنتية، للوصلة من الباجور إلى مدينة بنها، وبلغت نسبة الإنجاز في هذه الوصلة أكثر من 90% كما بلغت نسب الإنجاز في باقى الوصلة من السادات حتى الباجور نحو 85% تمهيدا لإنهاء أعمال الصيانة وإعادة تأهيل الطريق.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت، كما وجّه وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كافة الطرق، خاصة من حيث السرعة والحمولة للحفاظ على أرواح وأموال المواطنين.

إجراءات وزارة النقل لتقليل الحوادث على الطريق الإقليمي

على صعيد آخر، وضعت الجهات المشرفة على عملية الصيانة عدة خيارات لمواجهة ظاهرة ارتفاع الحوادث فى بعض المناطق على الطريق منها منع سير النقل الثقيل من الساعه 6:00 صباحا حتى 6:00 مساء أو غلق كلي للطريق، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بالطريق الدائري الإقليمي.

وكان الطريق شهد العديد من الحوادث خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع بدء أعمال الصيانة في الاتجاه من الخطاطبة إلى بنها.

وانتهت الشركات القائمة على رفع كفاءة الطريق الإقليمي من وضع الحواجز تمهيدا لصيانة 22 كيلو مترا من الطريق فى استجابة سريعة لمطالب رفع كفاءتها.

وبدأت الجهات المشرفة على مشروعات الطرق، تنفيذ خطة رفع كفاءة بعض الطرق على رأسها الطريق الإقليمى، وذلك فى إطار خطط رفع كفاءتها والحفاظ على الشبكة القومية للطرق، بعد التقدم الذى شهدته مصر فى تصنيف الطرق العالمى.

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