أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (9) سفن وتم تداول (12000) طن بضائع عامة ومتنوعة، (683) شاحنة و(539) سيارة.

وصول 362 سيارة لميناء بورتوفيق

وشملت حركة الواردات (8000) طن بضائع، (462) شاحنة و(522) سيارة فيما شملت حركة الصادرات (4000) طن بضائع، (221) شاحنة و(17) سيارة.

تداول 12 ألف طن و683 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Belagos Express بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي ALcudia Express، عمان، والحرية 2 وغادرت السفينة Belagos Express. وشهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و218 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى الحسين، سينا وآيلة.

واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة أندلس وعلى متنها 362 سيارة قادمة من جدة. وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1384 راكب بموانيها.



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