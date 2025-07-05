السبت 05 يوليو 2025
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أخبار مصر

تداول 14 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر،
موانئ البحر الأحمر، فيتو

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 14000 طن بضائع و1160 شاحنة و354 سيارة.

 

معدل تداول الحاويات 

 

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع و602 شاحنة و236 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع و558 شاحنة و118 سيارة.


ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين ALcudia Express وعمان بينما تغادر السفينتين  Belagos Express والحرية2 فيما استقل الميناء بالأمس اربع سفن وهي  Belagos Expres، عمان، القاهرة والحرية2 وغادرت السفينتين ALcudia Express وعمان، كما شهد ميناء نويبع تداول (3400) طن بضائع و(383) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي الحسين، ايلة، وسينا.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 4089 راكبا بموانيها. 

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المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر المركز الاعلامي البحر الأحمر البحر الأحم حركة الصادرات هيئة موانئ البحر الاحمر

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