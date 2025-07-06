الأحد 06 يوليو 2025
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مسلسل الموجات الحارة عرض مستمر.. ارتفاع شديد في درجات الحرارة.. نسبة الرطوبة تتجاوز 97%.. وتحذيرات من ارتفاع الأمواج بالبحر الأحمر وخليج السويس

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

تتعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة، حيث ترتفع درجات الحرارة بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة والتي تزيد من الاحساس بحرارة الطقس.

وأعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد وتحذر من شبورة صباحية كثيفة

حالة الطقس اليوم السبت، استمرار الموجة الحارة


ويكون هناك نشاط للرياح على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد  وجنوب سيناء.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة الموجة الحارة، أبرزها عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة والإكثار من شرب السوائل الباردة وارتداء واق للرأس.

اضطراب الملاحة بالبحر الاحمر والسبب ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة وتصل سرعة الرياح على 40: 60 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2: 3 متر.

الأرصاد تعلن نسب الرطوبة الفترة المقبلة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة الأيام المقبلة، حيث من المتوقع أن تصل لـ 90% الفترة المقبلة وجاءت نسب الرطوبة الفترة المقبلة كالآتى:

القاهرة الكبرى والوجه البحري ليلا: 80:85%

القاهرة الكبرى  والوجه البحري نهارا  : 35: 40%

السواحل الشمالية ليلا: 90: 97%

السواحل الشمالية نهارا: 50: 55%


شمال الصعيد ليلا: 55: 60%

شمال الصعيد نهارا: 20: 25%


جنوب الصعيد ليلا: 30: 35%

جنوب الصعيد نهارا: 10: 15%


ويكون هناك ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تترواح من 2:3  درجات مئوية.

ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة، الأرصاد تكشف حالة طقس الغد

بعد ساعة من الآن، الأرصاد تحذر من ظاهرة مقلقة في طقس اليوم وتعلن موعد انتهائها


الأرصاد تعلن درجات الحرارة اليوم الأحد فى مصر

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   25  ودرجة الحرارة العظمى 36، المحسوسة 38

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 36, المحسوسة 38

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  24 و درجة الحرارة العظمى 36, المحسوسة  38

بنها: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى  35 , المحسوسة 37

الإسكندرية:درجة الحرارة:22 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

مطروح:درجة الحرارة 23 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 22  و درجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 35

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 38

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى  37 , المحسوسة 39

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 37, المحسوسة 39

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 30 ودرجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 42

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 42

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة  40

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  24 ودرجة الحرارة العظمى 38  , المحسوسة 40

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 25  ودرجة الحرارة العظمى:  39 , المحسوسة 41

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  26 ودرجة الحرارة العظمى 41 , المحسوسة 42

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 43 , المحسوسة 44

أسوان: درجة الحرارة  27  ودرجة الحرارة العظمى 43 , المحسوسة 44
 

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي فى درجات الحرارة.
 

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