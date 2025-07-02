الأربعاء 02 يوليو 2025
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أخبار مصر

بعد ساعة من الآن، الأرصاد تحذر من ظاهرة مقلقة في طقس اليوم وتعلن موعد انتهائها

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من  شبورة صباحية تبدأ السادسة حتى الثامنة صباحًا قد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

 

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس رطب إلى  شديد الحرارة رطب نهارًا على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

ويكون هناك ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3  درجات مئوية.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 34

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

 

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارًا في الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة.


أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر في الطقس من أجل التنبؤ به وهي الضغط الجوي ودرجة الحرارة وسرعة الرياح واتجاه الرياح والرطوبة والغيوم وهطول الأمطار.

وقالت الأرصاد الجوية إن الضغط الجوي يؤثر في حركة الرياح وتؤثر درجة الحرارة في الرطوبة والطقس.

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