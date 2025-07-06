البطاقة الحمراء تبعد 3 لاعبين عن قمة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

كأس العالم للأندية، يفتقد فريق ريال مدريد الإسباني، خدمات أحد لاعبيه في مباراته المقبلة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، يوم الأربعاء المقبل بعدما تخطي ريال مدريد عقبة بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت في ربع النهائي.

وشهدت مباراة ريال مدريد ضد دورتموند طرد دين هويسن لاعب ريال مدريد ببطاقة حمراء مباشرة، بعد إعاقة للاعب الخصم، ليغيب عن مواجهة باريس سان جيرمان القادمة.

وكان باريس سان جيرمان تأهل بعد فوزه على بايرن ميونخ الألماني بهدفين دون رد مساء السبت، عن طريق ديزيري دوي وعثمان ديمبلي.

ويفتقد باريس سان جيرمان خدمات ثنائي الفريق، ويليان باتشو ولوكاس هيرنانديز، لحصولهما على بطاقة حمراء خلال المباراة أمام بايرن ميونخ.

وحصل ويليان باتشو على البطاقة الحمراء بعد تدخل على ليون جوريتسكا لاعب بايرن ميونخ، فيما جاء طرد لوكاس هيرنانديز إثر تدخله على رافاييل جيريرو لاعب الفريق الألماني.

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