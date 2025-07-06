موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في نصف نهائي مونديال الأندية

كأس العالم للأندية، ضرب ريال مدريد موعدا ناريا في نصف نهائي مونديال الأندية 2025 ضد باريس سان جيرمان بعد فوز الأخير أمام بايرن ميونخ 2-0 بدور ربع النهائي.

موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان

وتقام مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الأربعاء 9 يوليو 2025، 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

وفاز ريال مدريد أمام دورتموند 3-2 في اللقاء الذي جمعهما علي ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية، ضمن ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد دورتموند

ريال مدريد تقدم بالهدف الأول في مرمي دورتموند عن طريق جونزالو جارسيا بالدقيقة 10 بعد صناعة أردا جولر.

وجاء الهدف بعد عرضية من أردا جولر داخل منطقة الجزاء قابلها غونزالو جارسيا بتسديدة قوية على يمين حارس بروسيا دورتموند إلى داخل الشباك.

وعزز ريال مدريد تقدمه أمام دورتموند بالهدف الثاني عن طريق فران جارسيا بالدقيقة 20.

وجاء الهدف بعد عدة تمريرات وصلت عند أرنولد مررها إلى داخل منطقة الجزاء قابلها فران جارسيا بتسديدة أرضية قوية إلى داخل الشباك.

وقلص دورتموند الفارق بالهدف الأول بالدقيقة 90 + 2 عن طريق ماكسمليان بيير قبل أن يعزز كيليان مبابي تقدم الريال بالهدف الثالث بالدقيقة 90 + 4.

وقام الحكم بإشهار الكارت الأحمر للاعب ريال مدريد ديان هويسين بالدقيقة 90 + 6.

وقلص جيراسي الفارق بضربة جزاء بدورتموند الفارق بالدقيقة 90 + 8 لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد 3-2.

تشكيل ريال مدريد أمام دورتموند في كأس العالم للأندية



حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فران جارسيا، دين هويسن، أنطونيو روديجر، ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، تشواميني، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، جونزالو جارسيا، أردا جولر.



البدلاء: لونين، كارفاخال، ميليتاو، كيليان مبابي، لوكا مودريتش، رودريجو، لوكاس فاسكيز، داني سيبايوس، إبراهيم دياز، يوسف لخديم، جاكوبو، أسينسيو، شيما، فيكتور مينوز، ماريو مارتن.

تشكيل دورتموند أمام ريال مدريد

الحارس الأساسي: جريجور كوبيل.

الدفاع: نيكلاس زوله- أنطون- رامي بن سبعيني.

خط الوسط: خوليان رييرسون- باسكال جروس- خوليان براندت- مارسيل سابيتزر- دانييل سفينسون.



الهجوم: سيرهو جيراسي- كريم أديمي.

طريق ريال مدريد في كأس العالم للأندية



وتأهل ريال مدريد إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على يوفنتوس الإيطالي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "هارد روك"، ضمن منافسات دور الـ16، ويعد ريال مدريد النادي الأكثر تتويجًا بلقب كأس العالم للأندية بنظامها القديم، برصيد 5 ألقاب، يليه برشلونة بثلاثة، ثم بايرن ميونخ، كورينثيانز، وساو باولو بلقبين لكل منهم.

كان نادي ريال مدريد تأهل إلى الأدوار الإقصائية بعدما تصدر مجموعته الثامنة برصيد 7 نقاط، متفوقًا على الهلال السعودي صاحب المركز الثاني بـ5 نقاط، بينما غادر كل من سالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي المنافسات من دور المجموعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.