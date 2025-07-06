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رياضة

جارسيا ينفرد بإنجاز استثنائي في كأس العالم للأندية

جونزالو جارسيا، فيتو
جونزالو جارسيا، فيتو

مونديال الأندية، واصل النجم الشاب جونزالو جارسيا، مهاجم ريال مدريد، تألقه اللافت في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

 

وبات اللاعب الوحيد الذي ساهم بشكل مباشر في تسجيل الأهداف خلال جميع مباريات فريقه الخمس في البطولة حتى الآن.

 

وسجل جونزالو هدف الميرنجي  الأول ضد بوروسيا دورتموند،في المباراة التي انتهت بفوز الريال 3-2 ضمن منافسات الدور ربع النهائي.


ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد شارك جارسيا في 5 مباريات خلال مشوار النادي الملكي، ونجح في المساهمة التهديفية في كل منها: سجل 4 أهداف وصنع 1.

هذا الأداء الاستثنائي يؤكد بزوغ نجم جديد في سماء ريال مدريد، خاصة وأن جارسيا لم يكن من الأسماء المتوقعة للتألق قبل انطلاق البطولة، إلا أن لمساته الحاسمة وتحركاته الذكية جعلته أحد أبرز نجوم مونديال الأندية.

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