مران منفرد في المشاركة الأولى لدغموم مع المصري

شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء السبت المشاركة الأولى لنجمه الجزائري عبد الرحيم دغموم والذي وصل للقاهرة في ساعة مبكرة من صباح الجمعة قبل أن يتم الإعلان عن تجديد تعاقده مع الفريق.



اللاعب حظي باستقبال طيب من زملائه اللاعبين والجهاز الفني للفريق بقيادة التونسي نبيل الكوكي، قبل أن ينتظم في مران منفرد تحت إشراف الجهاز الفني بهدف الوصول بمعدل اللياقة البدنية للاعب للمستويات المثلى قبل انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق.

المصري يجدد تعاقده مع نجمه الجزائري عبد الرحيم دغموم لموسمين مقبلين

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات تجديد تعاقده مع نجمه الجزائري عبد الرحيم دغموم بعقد يمتد لموسمين اعتبارًا من بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى نهاية موسم 2027/2026 مع إمكانية التجديد لمواسم أخرى

وقام اللاعب فور وصوله من الجزائر بالتوجه للاجتماع مع الأستاذ كامل أبو علي في جلسة سريعة انتهت بتوقيع اللاعب لموسمين جديدين رغم توالي العروض المقدمة للحصول على خدمات اللاعب من عديد من الأندية المصرية والخارجية.



الجدير بالذكر أن اللاعب عبد الرحيم دغموم والبالغ من العمر 26 عاما كان قد انضم لصفوف المصري قبل ثلاثة أعوام قادما من فريق وفاق سطيف علمًا بأنه يشغل مركز الجناح الأيسر.

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