أسعار ومواصفات سيارات نيسان صني موديل 2026

سيارات نيسان صني… ارتفع معدل البحث خلال الساعات الماضية على مؤشر البحث جوجل لمعرفة أسعار سيارات نيسان صني موديل 2026، في السوق المصري خلال شهر يوليو الجاري بعد زيادة أسعارها بالرغم من تجميعها داخل المصانع المصرية، مما أثار جدالًا بين المستهلكين خاصة أن الهدف وراء التجميع المحلى هو خفض الأسعار.

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات نيسان صني موديل 2026، خلال شهر يوليو الذي شهد ارتفاع غير مسبق في أسعار سيارات نيسان وذلك نتيجة الحرب التي جرت بين إسرائيل وإيران وعطلت حركة ملاحة السفن التجارية لنقل البضائع، والأسعار الجديدة كالتالي:

أسعار سيارات نيسان صني 2026



أول فئة مانيوال بيز بسعر 645 ألف جنيه.

أول فئة أوتوماتيك بيز بسعر 735 ألف جنيه بدلًا من 710 آلاف جنيه بزيادة 25 ألف جنيه.

ثاني فئة أوتوماتيك بلس بسعر 780 ألف جنيه بدلًا من 765 ألف جنيه بزيادة 15 ألف جنيه

ثالث فئة أوتوماتيك سوبر صالون بسعر 810 آلاف جنيه بدلًا من 795 ألف جنيه بزيادة 15 ألف جنيه.

مواصفات محرك سيارات نيسان صني



حصلت سيارات نيسان صنى على محرك سعة 1500 سي سي 4 سلندرات بقوة 108 أحصنة وعزم دوران 134 نيوتن متر وناقل حركة مانيوال 5 سرعات أو أوتوماتيك، ويمنح ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذو 4 سرعات في نيسان صني التحكم السلس والتغيير الدقيق والسريع. وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كم في الساعة في 15.5 ثانية مع الوصول الي معدل استهلاك وقود بواقع 6.9 لتر لكل 100 كم.

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