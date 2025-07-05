120 ألف جنيه تراجعا في أسعار سيارات بيجو خلال شهر يوليو 2025

سيارات بيجو، تراجعت أسعار سيارات بيجو في السوق المصرية، بالتزامن مع مطلع شهر يوليو الجاري، ما يسهم فى تحسين مبيعات السيارات محليا، خاصة في موسم الصيف، ومن المقرر تطبيق الأسعار الجديدة خلال شهر يوليو، وبلغت قيمة التخفيضات نحو 120 ألف جنيه.



وأخطر الوكيل المحلى للعلامة التجارية بيجو كافة الموزعين والتجار بالتخفيضات التي لحقت أسعار سيارات بيجو 408 وبيجو 3008، ونرصد في التقرير الأسعار الجديدة فى السوق المصرية وهى كالتالي:-

أسعار سيارات بيجو 408 موديل 2025

يصل سعر الفئة الأولى نحو أللور بسعر 2 مليون و99 ألفا و990 جنيه.

يصل سعر الفئة الثانية GT بسعر 2 مليون و449 ألفا و990 جنيه.

أسعار سيارات بيجو 3008

أول فئة ألور بسعر 2 مليون و199 ألفا و990 جنيه.

ثاني فئة GT بسعر 2 مليون و459 ألفا و990 جنيه.

مواصفات محرك سيارات بيجو 408



حصلت سيارات بيجو 408 على محرك 1600 سي سي تيربو رباعي الأسطوانات بقوة 215 حصان عند 5750 لفة في الدقيقة وعزم دوران 300 نيوتن متر عند 2000 لفة في الدقيقة. كما تأتي بناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات وخزان وقود سعة 50 لتر.

محركات سيارات بيجو 3008 الجدي دة



كما زودت السيارة 3008 بمحرك سعة 1600 سي سي THP بقوة 180 حصان عند 6.000 لفة في الدقيقة وعزم دوران 240 نيوتن متر عند 1.400 لفة في الدقيقة مع خلوص أرضي يبلغ 198 مم وسعة تخزين في الحقيبة الخلفية بواقع 520 لتر.

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