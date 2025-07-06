فتح الله: شيكابالا أسطورة مصرية وقرار اعتزاله كان صادما

أكد محمود فتح الله، نجم الزمالك السابق، أن قرار اعتزال شيكابالا كان مفاجئا، مشددا على أنه كان يتمنى استمراره موسم على الأقل في الملاعب.

وقال فتح الله في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "كنت أشعر بأن شيكابالا سيستمر لمدة موسم أخر والقرار كان صادم للغاية فهو لاعب أسطورة كروية مصرية".

وأضاف: "شيكابالا استقبلني عندما انتقلت لنادي الزمالك فهو لاعب محبوب من جميع اللاعبين وكان يساندني ويدعمني عندما كنت لاعبا في القلعة البيضاء".

وألقت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" الضوء على قرار محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك اعتزال كرة القدم الخميس الماضي.



وقالت هيئة الإذاعة البريطانية عبر موقعها الرسمي: "يعد شيكابالا، اللاعب الأكثر حصولًا على بطولات في تاريخ نادي الزمالك، برصيد 18 بطولة منذ ظهوره الأول مع القلعة البيضاء".

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للفريق، حجب القميص رقم 10 في الموسم المقبل، والذي كان يرتديه محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق، بعدما أعلن اللاعب اعتزاله لكرة القدم.

يأتي ذلك تقديرًا لـ"شيكابالا" الذي يعد أحد أساطير القلعة البيضاء، ولتكريم اللاعب على مسيرته الكبيرة مع نادي الزمالك.

اعتزال شيكابالا



وكان محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق أعلن اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة حافلة مع القلعة البيضاء، حقق خلالها اللاعب العديد من الألقاب والإنجازات، وكان قائدًا للفريق.

ويُعد محمود عبد الرازق" شيكابالا"، اللاعب الأكثر حصولًا على بطولات في تاريخ نادي الزمالك، برصيد 18 بطولة خلال مسيرته منذ ظهوره الأول بالقميص الأبيض.

وكشف شيكابالا، حقيقة ضغط أحد المسئولين عليه من أجل اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

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