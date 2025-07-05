بدء تنفيذ قرار منع نزول المصطافين بعد المواعيد الرسمية للسباحة

بدأت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في تنفيذ توجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بمنع نزول المصطافين إلى مياه البحر بجميع الشواطئ بعد انتهاء الموعد المحدد للسباحة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين ومنعًا لوقوع حوادث الغرق.

وكان المحافظ أصدر توجيهات مباشرة إلى الإدارة المركزية، شدد خلالها على ضرورة التعامل بكل حسم مع أي مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بمنظومة الإنقاذ ومواعيد السباحة الرسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المتسببين في أي تجاوزات، بما في ذلك توقيع الغرامات الفورية وفسخ التعاقد مع المخالفين حال تكرار المخالفة أو الإهمال في تطبيق الاشتراطات.

وشملت توجيهات المحافظ العاجلة أيضًا التأكد من إخلاء مياه البحر تمامًا من المصطافين فى تمام الساعة السابعة مساءً يوميًا، وعدم السماح بالنزول للسباحة خارج المواعيد المحددة، باعتبار أن تلك الفترات تمثل خطرًا كبيرًا على حياة الرواد بسبب غياب العوامل الإنقاذية اللازمة.

وتقوم فرق المتابعة التابعة للإدارة المركزية بالتنسيق مع وحدات الإنقاذ المنتشرة على الشواطئ بتنفيذ هذه التوجيهات ميدانيًا، مع توعية المصطافين بمخاطر السباحة خارج الأوقات الآمنة، وتوثيق أي مخالفات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتأتى تلك التعليمات في إطار خطة شاملة لمحافظة الإسكندرية فى إطار استعدادات صيف ٢٠٢٥ لتعزيز السلامة العامة على الشواطئ، وتأكيدًا على أن حماية أرواح المواطنين تمثل أولوية قصوى لا تهاون فيها.

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