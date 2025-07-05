ريال مدريد يتقدم بثنائية فران وجونزالو أمام دورتموند بالشوط الأول (فيديو)

مونديال الأندية، تقدم ريال مدريد أمام دورتموند 2-0 في الشوط الأول باللقاء الذي يجمعهما علي ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية، ضمن ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وتقدم ريال مدريد بالهدف الأول في مرمى دورتموند عن طريق جونزالو جارسيا بالدقيقة 10 بعد صناعة أردا جولر.

وجاء الهدف بعد عرضية من أردا جولر داخل منطقة الجزاء قابلها جونزالو جارسيا بتسديدة قوية على يمين حارس بروسيا دورتموند إلى داخل الشباك.

جونزالو جارسيا كالعادة يفتتح التسجيل مبكرًا لريال مدريد ⚽



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وعزز ريال مدريد تقدمه أمام دورتموند بالهدف الثاني عن طريق فران جارسيا بالدقيقة 20.

وجاء الهدف بعد عدة تمريرات وصلت عند أرنولد مررها إلى داخل منطقة الجزاء قابلها فران جارسيا بتسديدة أرضية قوية إلى داخل الشباك.

فران جارسيا يسجل الهدف الثاني لريال مدريد ⚽



تابع @fifaworldcup_ar | يونيو 14 - يوليو 13 | كل المباريات | مجانًا

https://t.co/twXn7KmpIG I #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/q8UUMl5Qvk — DAZN Arabia (@DAZN_Arabia) July 5, 2025

تشكيل ريال مدريد أمام دورتموند في كأس العالم للأندية



حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فران جارسيا، دين هويسن، أنطونيو روديجر، ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، تشواميني، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، جونزالو جارسيا، أردا جولر.



البدلاء: لونين، كارفاخال، ميليتاو، كيليان مبابي، لوكا مودريتش، رودريجو، لوكاس فاسكيز، داني سيبايوس، إبراهيم دياز، يوسف لخديم، جاكوبو، أسينسيو، شيما، فيكتور مينوز، ماريو مارتن.

تشكيل دورتموند أمام ريال مدريد

الحارس الأساسي: جريجور كوبيل.

الدفاع: نيكلاس زوله- أنطون- رامي بن سبعيني.

خط الوسط: خوليان رييرسون- باسكال جروس- خوليان براندت- مارسيل سابيتزر- دانييل سفينسون.



الهجوم: سيرهو جيراسي- كريم أديمي.

وينتظر الفائز من مباراة ريال مدريد ضد دورتموند، مواجهة من العيار الثقيل في نصف نهائي مونديال الأندية 2025 ضد باريس سان جيرمان بعد فوز الأخير أمام بايرن ميونخ 2-0 بدور ربع النهائي .

طريق ريال مدريد في كأس العالم للأندية



وتأهل ريال مدريد إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على يوفنتوس الإيطالي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "هارد روك"، ضمن منافسات دور الـ16، ويعد ريال مدريد النادي الأكثر تتويجًا بلقب كأس العالم للأندية بنظامها القديم، برصيد 5 ألقاب، يليه برشلونة بثلاثة، ثم بايرن ميونخ، كورينثيانز، وساو باولو بلقبين لكل منهم.

كان نادي ريال مدريد تأهل إلى الأدوار الإقصائية بعدما تصدر مجموعته الثامنة برصيد 7 نقاط، متفوقًا على الهلال السعودي صاحب المركز الثاني بـ5 نقاط، بينما غادر كل من سالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي المنافسات من دور المجموعات.

طريق بوروسيا دورتموند في كأس العالم للأندية

في المقابل، حجز بوروسيا دورتموند بطاقة العبور إلى ربع نهائي مونديال الأندية عقب فوزه المثير على مونتيري المكسيكي بنتيجة 2-1، في مباراة أقيمت على ملعب "مرسيدس بنز" بمدينة أتلانتا، وتأهل بوروسيا دورتموند إلى الدور ثمن النهائي بعد تصدره المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط.



نتائج الفريقين في كأس العالم للأندية



ريال مدريد:

- تعادل مع الهلال السعودي 1-1 في دور المجموعات.

- فاز على باتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورغ النمساوي.

- تأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على يوفنتوس بهدف.

دورتموند:

- تعادل مع فلومينينسي البرازيلي في دور المجموعات.

- فاز على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي 4-3 وأولسان الكوري الجنوبي 1-0.

- تأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على مونتيري المكسيكي 2-1.





وتقام النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقًا، تم توزيعهم على 8 مجموعات، حيث تأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي، وتقام الأدوار الإقصائية بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية المقررة في 13 يوليو على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي.

تاريخ المواجهات بين ريال مدريد ودورتموند



التقى الفريقان في 16 مباراة سابقة قبل مواجهة ربع نهائي مونديال الأندية 2025، فاز الريال في 8 مباريات، بينما فاز دورتموند في 3 مباريات، وتعادل الفريقان في 5 مباريات. آخر تفوق واضح لدورتموند كان في عام 2013 عندما أقصى ريال مدريد من قبل نهائي دوري الأبطال.

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