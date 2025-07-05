إعلان اللجنة العليا للدورة الـ18 لمهرجان المسرح الدولي للأقسام والمعاهد المتخصصة

أعلنت إدارة مهرجان قسم المسرح الدولي للأقسام والمعاهد المتخصصة، عن أسماء اللجنة العليا للدورة الثامنة عشر، والتي تُقام تحت رعاية جامعة الإسكندرية، وتحمل هذه الدورة اسم الفنان فتحي عبد الوهاب، وتقام الفعاليات خلال الفترة من 10 إلى 15 يوليو الجاري.

وضمت اللجنة العليا للمهرجان نخبة من الأكاديميين والفنانين المتخصصين في مجال المسرح، وهم الدكتور هاني أبو الحسن، الدكتور أحمد صقر، الدكتورة منال فودة، الدكتور جمال ياقوت والدكتور طارق عبد المنعم.



وقالت الدكتورة منال فودة رئيس المهرجان، إن تشكيل اللجنة العليا جاء في إطار حرص المهرجان على تعزيز رؤيته الأكاديمية والفنية، بما يعكس مكانته كمحفل دولي متخصص يُعنى بتقديم التجارب المسرحية من الأقسام والمعاهد الأكاديمية من مختلف الدول.

حيث أن المسرح يعتبر أحد أهم روافد الثقافة والمعرفة الإنسانية، ويُعد مساحة للحوار والتأمل، ومنصة لتبادل الخبرات، وترسيخ قيم الإبداع والتعددية والانفتاح على الآخر.

ويواصل المهرجان أداء رسالته في دعم الطاقات الشابة، وإبراز التجارب المسرحية المتميزة في بيئة فنية جادة ومثمرة، ويظهر ذلك من خلال إدارة المهرجان التي تضم العديد من القيادات الشبابية، ويتكون الهيكل الإداري للمهرجان من كل من، الدكتورة منال فودة رئيس المهرجان، الدكتور جمال ياقوت مدير المهرجان، شريف طارق المدير التنفيذي للمهرجان، محمد عبد القادر منسق عام المهرجان، تامر طه رئيس المركز الصحفي للمهرجان، طارق حسن المدير التقني، يوسف صقر اللجنة الإعلامية، لورا عبده ومحمد عبد القادر لجنة تنسيق العروض، أحمد سعيد رئيس لجنة تنسيق العروض، شادي محمد وأحمد الشحات، لجنة الحركة، عادل سند وأمجد زيتون منسقين الورش الفنية، شروق علام رئيس لجنة العلاقات العامة، ابتسام حسن رئيس لجنة النظام، أحمد علاء علي وجاسر الفرن لجنة التجهيزات الفنية، مخرج حفل الافتتاح والختام متولي السيد

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