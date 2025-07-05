السبت 05 يوليو 2025
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6 سنوات فقط رحلة الطريق الإقليمي من بدء التشغيل حتى قرار الرئيس بغلقه، تم افتتاحه في 2018 بتكلفة 20 مليار جنيه، ينقل 2 مليون راكب يوميا على طول 400 كيلو متر، تكرار الحوادث تعجل بقرار الغلق

الطرق
الطرق

بعد أن وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي، في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة لهذا الطريق، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت بدأت الجهات المشرفة على الطريق  الاقليمى تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإغلاق الطريق الإقليمي  في مواقع الصيانة تنفيذا لـ قرار رئيس الجمهورية .

وينقل الطريق الإقليمى مايقرب من 2 مليون راكب يوميا ، على طول 400 كيلو متر طوال الطريق، وبلغت تكلفة إنشاء هذا الطريق 20 مليار جنيه مصرى.

 

افتتاح الطريق الإقليمى  سبتمبر 2018 

فى يوم 9 سبتمبر 2018 افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى الطريق الإقليمى للمرة الأولى للعمل أمام الجمهور، بعد ملحمة لإنشاء الطريق فى وقت قياسى.

 

بدء الصيانة سبتمبر  2024 

بدأت  الجهات المشرفة على مشروعات الطرق، تنفيذ خطة رفع كفاءة بعض الطرق على رأسها الطريق الإقليمى، وذلك فى إطار خطط رفع كفاءتها والحفاظ على الشبكة القومية للطرق، بعد التقدم الذي شهدته مصر فى تصنيف الطرق العالمى.

خطط صيانة الطرق

وتجري  مجموعة أوراسكوم عددا من المعاينات على أرض الواقع، لبدء أعمال الصيانة بشكل سريع لعدد من القطاعات على الطريق الإقليمى، على رأسها القطاع من المنوفية إلى مدخل القليوبية، لخدمة الركاب وحركة التجارة على الطريق.

وتأتى أعمال الصيانة نظرا للاهتمام الشديد من جانب القائمين على الطرق، وبالرغم من مرور أقل من عشر سنوات على افتتاح الطريق الاقليمى، فقد تم البدء في أعمال إعادة رفع الكفاءة والتطوير والصيانة للطرق، حيث يعد الطريق الإقليمى هو الأكبر فى الشرق الأوسط ويبلغ طوله 400 كيلومتر ويربط العديد من المحافظات ووسائل وأماكن الإنتاج بعضها البعض.

غلق الطريق الإقليمى  قبل سبتمبر 2025 ب25 يوما 

اليوم 5/ 7/ 2025 تقرر غلق الطريق الإقليمى بعد ما شهد العشرات من الحوادث ، وشدد الرئيس على أهمية الإسراع في أعمال الصيانة بما يساهم فى إعادة تشغيل الطريق بأعلى مستوى. 

 

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