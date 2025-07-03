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اقتصاد

أسعار الخضار اليوم الخميس، انخفاض ملحوظ في 10 اصناف والليمون يسجل 20 جنيهًا

أسعار الخضار
أسعار الخضار

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025، في السطور الآتية:

<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم الخميس

  • تراوح سعر الطماطم بين 2.5 جنيه إلى 4.5 جنيه للكيلو، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 9 جنيهات إلى 12.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

سعر كيلو البصل

  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 جنيهات إلى8 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 14 إلى 20 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من جنيهين إلى 3.5 جنيه، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 2.5 جنيه إلى 4.5 جنيه، بانخفاض 3.5 جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 4 إلى 7 جنيهات.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 8 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 8 إلى 10 جنيهات.
  3. تراوح سعر البامية من 25 إلى 35 جنيهًا.
<strong>أسعار الخضار </strong>
أسعار الخضار 

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر ورق العنب من 30 إلى 50 جنيهًا.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 15 جنيهًا.

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