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اقتصاد

أسعار السبائك اليوم الأحد 6 - 7 - 2025 في الأسواق

أسعار السبائك الذهب
أسعار السبائك الذهب اليوم، فيتو

ننشر أسعار السبائك الذهب من ربع جرام وحتى 10 جرامات فى الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأحد.

وتعد السبائك من أفضل أنواع الاستثمار المحلي في السنوات الأخيرة، خاصة مع توافرها فى المحلات والأسواق، وقدرتها على حفظ قيمة الأموال ومواجهة التضخم والاستثمار فيها بأموال مقبولة للمواطنين.

أسعار السبائك اليوم الأحد 


وسجل سعر السبيكة الربع جرام نحو 1490 جنيها

وبلغ سعر السبيكة النص جرام ما يقرب من 2815 جنيها

 وسجل سعر السبيكة الجرام دخل السوق نحو 5485 جنيها

بينما سجلت سعر السبيكة ٢.٥ جرام نحو 13525 جنيها

وسجل سعر السبيكة ٥ جرامات  نحو 26920 جنيها

 وجاءت سعر السبيكة ٨ جرامات حاليا: 43075 جنيها

وسجل سعر السبيكة ١٠جرامات نحو 53820 جنيها.

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